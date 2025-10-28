Ya sabemos cuándo llegará Un Viernes de Locos 2 a Disney+

Ya casi se estrena en Disney

En caso de algunos no estén enterados, hace algunos meses atrás llegó a los cines Un Viernes de Locos 2 (Otro Viernes de Locos), cinta que sirve como la secuela oficial de la producción salida al inicio de los años 2000, teniendo como estrella a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. Y si bien los fanáticos podrían pensar que gran parte del público fueron a las salas a verla, no todos pudieron, por lo que la solución es el mundo del streaming.

Disney+ ha confirmado la fecha de estreno de la misma para el próximo mes. Los suscriptores podrán disfrutar de la película protagonizada por las actrices antes mencionadas a partir del próximo 12 de noviembre, aunque curiosamente la plataforma eligió un miércoles en lugar del tradicional viernes del título original.

La nueva entrega cuenta con el regreso de Chad Michael Murray, Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky y Rosalind Chao. La película debutó en cines en agosto, superando su presupuesto de 42 millones de dólares al recaudar más de 94 millones a nivel mundial, consolidando la relevancia del proyecto antes de su paso a streaming.

La original de 2003, basada en la novela de 1972, sigue siendo una comedia muy querida de principios de los 2000. Su éxito fue clave para que Curtis y Lohan aceptaran volver para la secuela. La actriz comentó que la primera película representó “un momento inesperado pero crucial profesionalmente”, gracias a su gran recepción internacional.

Por su parte, Lindsay Lohan recordó con entusiasmo la experiencia de rodaje junto al elenco original. “Nos lo pasábamos genial, todo el tiempo”, señaló. Un Viernes de Locos 2 quiere mantener la esencia cómica y familiar que convirtió a la primera entrega en un referente, ofreciendo a los fans la oportunidad de revivir las aventuras de sus personajes favoritos directamente desde casa.

Vía: IGN

Nota del autor: Tengo que verla en cuanto se estrene, pues me la perdí por varias razones. Esta vez no hay forma de dejarla pasar.