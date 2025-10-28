El battle royale gratuito de Battlefield 6 ya está disponible

Aunque Battlefield 6 llegó a nuestras manos a principios de mes, la experiencia de EA aún tiene mucho camino por recorrer. De esta forma, el día de hoy ha comenzado la primera temporada de este servicio, y con ello ha llegado Battlefield REDSEC, el battle royale gratuito que ya puedes jugar.

Al igual que otros juegos de este tipo, la primera temporada de Battlefield 6 nos ofrece un pase de temporada, el cual puedes avanzar al jugar la experiencia principal o Battlefield REDSEC. Esta modalidad incluye un mapa completamente nuevo, Fort Lyndon, y nos pide sobrevivir a enfrentamientos masivos contra otros jugadores. Esta es la descripción que ofrece EA:

“Elige tu clase y arma de mano antes de entrar, y luego colabora con tu escuadrón (o dúo) para obtener y desbloquear habilidades adicionales, dispositivos, llamadas y más para obtener una ventaja táctica.



Explora el mapa para encontrar objetos de equipamiento, incluyendo armas de diversas rarezas y kits de mejora, o completa misiones de escuadrón para desbloquear poderosas recompensas. Incluso podrías encontrar una tarjeta de acceso a un tanque blindado pesado”.

Un nuevo battle royale

REDSEC tiene dos modos principales: Battle Royale y Gauntlet. El modo Battle Royale admite hasta 100 jugadores, pero los jugadores pueden participar en escuadrones de cuatro jugadores o en dúos. Gauntlet, por su parte, nos ofrece una experiencia de eliminación rápida, feroz y de estilo knockout, en donde escuadrones tendrán que superar una serie de misiones.

Notablemente, REDSEC nos ofrece un equipo basado en la clase de personaje elegida, en lugar de la selección tradicional de armas. Cada clase incluye un conjunto distintivo y una ruta de entrenamiento de cuatro rasgos. Además, los jugadores están limitados a un arma de mano y una herramienta cuerpo a cuerpo. Por lo que aquí encontramos un estilo diferente en comparación con títulos como Warzone.

Más contenido para Battlefield 6

La primera temporada de Battlefield 6 ofrece tres oleadas de contenido gratuito entre octubre y diciembre. La primera, que llega hoy, se llama Rogue Ops e incluye un nuevo mapa, el modo Strikepoint, así como un nuevo vehículo, carabina, arma corta, rifle de francotirador, más accesorios y otros agregados.

Le seguirá California Resistance el 18 de noviembre, y Winter Offensive el 9 de diciembre. Estas actualizaciones agregarán más contenido para todos los jugadores, y dejan en claro que los desarrolladores tienen pensado darle todo el soporte necesario a esta entrega. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del juego. De igual forma, Battlefield 6 podría llegar al Switch 2.

Vía: VGC