YouTube revela cuándo llegaría su aplicación a Switch 2

    28/10/2025 9:17 a. m.

    Desde el lanzamiento del Nintendo Switch 2, muchos usuarios se han preguntado cuándo es que YouTube llegará a consola. Recordemos que esta es una aplicación que sí estuvo disponible en su predecesor, por lo que tiene sentido que también forme parte de esta nueva generación. Bueno, por fin tenemos una idea de cuándo es que YouTube podría llegar al Switch 2.

    Recientemente, un usuario cuestionó directamente a YouTube sobre el lanzamiento de esta aplicación en el Switch 2. Lamentablemente, la compañía no reveló cuándo es que podremos disfrutar de videos en la misma consola en donde jugamos Mario Kart World. Esto fue lo que comentó YouTube al respecto:

    “¡Hola! YouTube aún no está disponible en Nintendo Switch 2, pero esperamos ofrecerlo pronto”.

    Pronto llegará YouTube

    Aunque esto suena como una noticia triste para algunos, el reciente comentario deja en claro que YouTube sigue trabajando para ofrecer sus servicios en el Switch 2. Junto a esto, “pronto” podría interpretarse como algo que ocurriría este mismo año, aunque hay que mantener las expectativas en orden.

    Aunque tener YouTube en algo como el Switch 2 puede ser innecesario para más de una persona, no hay que olvidar que este tipo de aplicaciones ya son parte del ecosistema de las consolas. Tanto Xbox como PlayStation tienen secciones dedicadas a HBO Max, Disney+, Netflix y otros servicios similares. 

    En el caso de Nintendo, el Switch solo tuvo acceso a YouTube, Crunchyroll y Twitch. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que el Switch 2 por fin tenga acceso a las plataformas de streaming más populares del momento. En temas relacionados, Nintendo ofrece adelanto gratuito del libro de arte de Metroid Prime. De igual forma, comparativa nos muestra qué tal se ve Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 y PS5.

    Nota del Autor:

    Tener YouTube en Switch 2 no es una necesidad, pero sí es algo que se agradece. Gracias a su portabilidad, ver un par de videos, relajado en la cama, es algo que funciona muy bien con este dúo. Sin embargo, también entiendo si esta aplicación nunca llega a funcionar en la nueva consola de Nintendo.

    Vía: Team YouTube 

