Fecha exacta de la segunda temporada de One Piece en Netflix

El live action de One Piece es una de las producciones más esperadas de Netflix para el 2026. Si bien muchos creían que la segunda temporada de esta serie estaría disponible en enero del siguiente año, el gigante de streaming por fin ha confirmado cuándo es que los nuevos episodios estarán disponibles, y tendremos que esperar un poco más de lo planeado.

Por medio de una presentación especial que se llevó a cabo en Japón hace unos momentos, se ha confirmado que la segunda temporada del live action de One Piece estará disponible en Netflix el próximo 10 de marzo del 2026. Junto a esto, se ha revelado que esta producción será conocida como One Piece: Into the Grand Line, dejando en claro la parte de la historia que aquí veremos adaptada.

Behold, the great medical land of Drum!



The wait is over, Nakama!! ONE PIECE: Into the Grand Line sets sail March 10, 2026! pic.twitter.com/4pMBePR3DI — ONE PIECE(?????) Netflix (@onepiecenetflix) October 28, 2025

One Piece por mucho tiempo más

La segunda temporada de One Piece adaptará varios arcos importantes, concluyendo momentos antes de Alabasta, uno de los momentos más significativos de esta historia. Para todos aquellos que tienen miedo de que estas aventuras de Luffy y compañía no continúen, Netflix ha confirmado que una tercera temporada ya está en producción.

Aunque los detalles de la tercera temporada son escasos, aquí se adaptará el arco de Alabasta. De igual forma, no se descarta la posibilidad de que Netflix continúe expandiendo esta historia en un futuro con nuevos capítulos. La cuestión, y algo que ya ha señalado la comunidad, es que estas producciones toman mucho tiempo, por lo que no se destacan cambios para hacer que la historia sea más directa y cubrir la mayor cantidad de terreno posible.

Recuerda, la segunda temporada del live action de One Piece llegará a Netflix el 10 de marzo del 2026. En temas relacionados, el anime se reestrena en streaming. De igual forma, el más reciente capítulo revela información clave sobre el tesoro de la serie.

Vía: Netflix