    Fecha exacta de la segunda temporada de One Piece en Netflix

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS28/10/2025 8:50 a. m.

    El live action de One Piece es una de las producciones más esperadas de Netflix para el 2026. Si bien muchos creían que la segunda temporada de esta serie estaría disponible en enero del siguiente año, el gigante de streaming por fin ha confirmado cuándo es que los nuevos episodios estarán disponibles, y tendremos que esperar un poco más de lo planeado.

    Por medio de una presentación especial que se llevó a cabo en Japón hace unos momentos, se ha confirmado que la segunda temporada del live action de One Piece estará disponible en Netflix el próximo 10 de marzo del 2026. Junto a esto, se ha revelado que esta producción será conocida como One Piece: Into the Grand Line, dejando en claro la parte de la historia que aquí veremos adaptada.

    One Piece por mucho tiempo más

    La segunda temporada de One Piece adaptará varios arcos importantes, concluyendo momentos antes de Alabasta, uno de los momentos más significativos de esta historia. Para todos aquellos que tienen miedo de que estas aventuras de Luffy y compañía no continúen, Netflix ha confirmado que una tercera temporada ya está en producción. 

    Aunque los detalles de la tercera temporada son escasos, aquí se adaptará el arco de Alabasta. De igual forma, no se descarta la posibilidad de que Netflix continúe expandiendo esta historia en un futuro con nuevos capítulos. La cuestión, y algo que ya ha señalado la comunidad, es que estas producciones toman mucho tiempo, por lo que no se destacan cambios para hacer que la historia sea más directa y cubrir la mayor cantidad de terreno posible.

    Recuerda, la segunda temporada del live action de One Piece llegará a Netflix el 10 de marzo del 2026. En temas relacionados, el anime se reestrena en streaming. De igual forma, el más reciente capítulo revela información clave sobre el tesoro de la serie.

    Imagen

    Vía: Netflix 

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Fecha exacta de la segunda temporada de One Piece en Netflix
    Fecha exacta de la segunda temporada de One Piece en Netflix
    Cadena de cines en México ofrece membresía con boletos gratis
    Cadena de cines en México ofrece membresía con boletos gratis
    Call of Duty: Black Ops 7 tendrá colaboración con Carlos Ballarta
    Call of Duty: Black Ops 7 tendrá colaboración con Carlos Ballarta
    Sonic 4 La película ya tendría nombre
    Sonic 4 La película ya tendría nombre
    Mencionan que el próximo Xbox tendrá Windows integrado en su totalidad
    Mencionan que el próximo Xbox tendrá Windows integrado en su totalidad
    ¿Dónde se ubicará The Batman 2 en la línea de tiempo?
    ¿Dónde se ubicará The Batman 2 en la línea de tiempo?
    Revelan cuál es el anime mejor valorado de 2025
    Revelan cuál es el anime mejor valorado de 2025
    Atlus habla por primera vez sobre Persona 6
    Atlus habla por primera vez sobre Persona 6
    Serie animada de Crash Bandicoot viene en camino
    Serie animada de Crash Bandicoot viene en camino
    Comparativa de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 y PS5
    Comparativa de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 y PS5
    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca
    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire aún no está descartada
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire aún no está descartada
    Nuevo personaje llegará a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
    Nuevo personaje llegará a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
    Filtran imágenes del God of War cancelado recientemente
    Filtran imágenes del God of War cancelado recientemente
    Profeco cierra múltiples tiendas GamePlanet en México
    Profeco cierra múltiples tiendas GamePlanet en México
    Ninja Gaiden 4 rompe récord Guiness en su lanzamiento
    Ninja Gaiden 4 rompe récord Guiness en su lanzamiento
    ¿George Lucas podría volver a la saga de Star Wars?
    ¿George Lucas podría volver a la saga de Star Wars?
    Masahiro Sakurai tendrá su propio manga biográfico
    Masahiro Sakurai tendrá su propio manga biográfico
    Juego nuevo de Dragon Ball se anunciaría pronto
    Juego nuevo de Dragon Ball se anunciaría pronto
    Nuevo Xbox sería una mezcla entre consola y PC
    Nuevo Xbox sería una mezcla entre consola y PC
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo