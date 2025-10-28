Xbox eliminaría el pago para jugar en línea

Para muchos, pagar por jugar en línea es una de las cosas más innecesarias de esta industria. Los usuarios de PlayStation, Xbox y Nintendo requieren de un servicio de suscripción para disfrutar de algunos títulos multiplayer. Sin embargo, parece que Microsoft desea eliminar esta barrera con su siguiente consola, algo que suena positivo, pero este cambio tal vez no sea del agrado de todos.

De acuerdo con un nuevo reporte de Windows Central, Microsoft buscaría eliminar el tener que pagar para jugar en línea en la siguiente consola de Xbox. Esto sería una de las consecuencias de una mayor integración entre Xbox y Windows, lo cual apoya la idea de que el nuevo hardware de esta compañía sería una PC con una capa especial para juegos.

Más cambios para Game Pass

Considerando que la nueva consola funcionaría como una PC, no sería descabellado que este hardware tuviera acceso a plataformas como Steam. De esta forma, tener un muro de pago para jugar en línea sería contraproducente para la compañía. A la par, el reporte menciona que esto también traería consigo una serie de cambios al servicio de PC Game Pass.

Notablemente, PC Game Pass es la única opción que menos ha sido afectada por los recientes cambios al servicio. De esta forma, Xbox estaría buscando la forma de modificar o eliminar por completo este nivel, integrándolo de mejor forma a las suscripciones Standard y Premium. Con esto, Microsoft busca una unificación entre PC y la consola.

Por su parte, ni Xbox o Microsoft han confirmado o desmentido esta información, pero todo indica que jugar en línea dejaría de costar en la siguiente generación de esta compañía, incluso si el hardware llega a ser una PC más. En temas relacionados, esto es lo que sabemos sobre la siguiente consola de Xbox. De igual forma, Xbox está muy enfocado en el Switch 2.

Nota del Autor:

Es una lástima que la siguiente consola de Xbox sea en realidad una PC con Windows y una capa enfocada a los juegos. Claro, la idea de no pagar por jugar en línea es atractiva, pero prefiero tener eso a que el hardware tenga Steam y Microsoft Teams.

Vía: Windows Central