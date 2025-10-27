Cadena de cines en México ofrece membresía con boletos gratis

Propuesta que no se había visto en el país

CineDot, una de las cadenas de cine con mayor crecimiento en México, ha presentado su nueva propuesta llamada DotPass, una membresía mensual que busca acercar al público al séptimo arte a precios accesibles. Con cuatro años de operación nacional, la empresa se ha posicionado como una alternativa para quienes buscan disfrutar tanto de estrenos como de cine independiente, y ahora apunta a ofrecer una experiencia más constante y económica para los amantes del cine.

Por una cuota mensual desde $99 MXN, los suscriptores podrán obtener un boleto diario para ver cualquier película disponible en cartelera. Además, el plan incluye beneficios adicionales del programa Connect Black, como refills en dulcería, puntos dobles, combos especiales y promociones exclusivas. Con esta propuesta, la compañía busca convertir cada visita al cine en una experiencia accesible y atractiva frente al costo que suele representar una salida tradicional.

CineDot apuesta a que el público querrá revivir sus películas favoritas en la pantalla grande una y otra vez. Ya sea disfrutar del estreno del año el mismo día de su lanzamiento, repetirlo con amigos o analizarlo en redes sociales, DotPass ofrece la libertad de hacerlo todos los días sin preocuparse por el costo. La propuesta también se plantea como una forma de mantener vivo el hábito de asistir al cine en tiempos donde las plataformas de streaming dominan el entretenimiento en casa.

Con esta membresía, la cadena busca fortalecer su presencia frente a competidores como Cinépolis o Cinemex, posicionándose como una opción que devuelve al espectador la magia de la experiencia cinematográfica tradicional. CineDot reafirma así su compromiso de acercar la cultura y el cine a más personas, invitando a los interesados a visitar su página web oficial.

Vía: CD

Nota del autor: Esta idea es un poco extraña. Pero si te deja entrar diario a cualquier estreno, quizá pueda valer la pena.



