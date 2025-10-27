    Cadena de cines en México ofrece membresía con boletos gratis

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS27/10/2025 7:43 p. m.

    Propuesta que no se había visto en el país

    CineDot, una de las cadenas de cine con mayor crecimiento en México, ha presentado su nueva propuesta llamada DotPass, una membresía mensual que busca acercar al público al séptimo arte a precios accesibles. Con cuatro años de operación nacional, la empresa se ha posicionado como una alternativa para quienes buscan disfrutar tanto de estrenos como de cine independiente, y ahora apunta a ofrecer una experiencia más constante y económica para los amantes del cine.

    Por una cuota mensual desde $99 MXN, los suscriptores podrán obtener un boleto diario para ver cualquier película disponible en cartelera. Además, el plan incluye beneficios adicionales del programa Connect Black, como refills en dulcería, puntos dobles, combos especiales y promociones exclusivas. Con esta propuesta, la compañía busca convertir cada visita al cine en una experiencia accesible y atractiva frente al costo que suele representar una salida tradicional.

    CineDot apuesta a que el público querrá revivir sus películas favoritas en la pantalla grande una y otra vez. Ya sea disfrutar del estreno del año el mismo día de su lanzamiento, repetirlo con amigos o analizarlo en redes sociales, DotPass ofrece la libertad de hacerlo todos los días sin preocuparse por el costo. La propuesta también se plantea como una forma de mantener vivo el hábito de asistir al cine en tiempos donde las plataformas de streaming dominan el entretenimiento en casa.

    Con esta membresía, la cadena busca fortalecer su presencia frente a competidores como Cinépolis o Cinemex, posicionándose como una opción que devuelve al espectador la magia de la experiencia cinematográfica tradicional. CineDot reafirma así su compromiso de acercar la cultura y el cine a más personas, invitando a los interesados a visitar su página web oficial.

    Vía: CD

    Imagen

    Nota del autor: Esta idea es un poco extraña. Pero si te deja entrar diario a cualquier estreno, quizá pueda valer la pena.


    Etiquetas: , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Cadena de cines en México ofrece membresía con boletos gratis
    Cadena de cines en México ofrece membresía con boletos gratis
    Sonic 4 La película ya tendría nombre
    Sonic 4 La película ya tendría nombre
    Mencionan que el próximo Xbox tendrá Windows integrado en su totalidad
    Mencionan que el próximo Xbox tendrá Windows integrado en su totalidad
    ¿Dónde se ubicará The Batman 2 en la línea de tiempo?
    ¿Dónde se ubicará The Batman 2 en la línea de tiempo?
    Revelan cuál es el anime mejor valorado de 2025
    Revelan cuál es el anime mejor valorado de 2025
    Atlus habla por primera vez sobre Persona 6
    Atlus habla por primera vez sobre Persona 6
    Serie animada de Crash Bandicoot viene en camino
    Serie animada de Crash Bandicoot viene en camino
    Comparativa de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 y PS5
    Comparativa de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 y PS5
    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca
    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire aún no está descartada
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire aún no está descartada
    Nuevo personaje llegará a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
    Nuevo personaje llegará a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2
    Filtran imágenes del God of War cancelado recientemente
    Filtran imágenes del God of War cancelado recientemente
    Profeco cierra múltiples tiendas GamePlanet en México
    Profeco cierra múltiples tiendas GamePlanet en México
    Ninja Gaiden 4 rompe récord Guiness en su lanzamiento
    Ninja Gaiden 4 rompe récord Guiness en su lanzamiento
    ¿George Lucas podría volver a la saga de Star Wars?
    ¿George Lucas podría volver a la saga de Star Wars?
    Masahiro Sakurai tendrá su propio manga biográfico
    Masahiro Sakurai tendrá su propio manga biográfico
    Juego nuevo de Dragon Ball se anunciaría pronto
    Juego nuevo de Dragon Ball se anunciaría pronto
    Nuevo Xbox sería una mezcla entre consola y PC
    Nuevo Xbox sería una mezcla entre consola y PC
    El disco de The Outer Worlds 2 en PS5 solo es una llave
    El disco de The Outer Worlds 2 en PS5 solo es una llave
    Nintendo ofrece adelanto gratuito del libro de Metroid Prime
    Nintendo ofrece adelanto gratuito del libro de Metroid Prime
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo