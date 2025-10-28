Donald Trump asegura ser muy popular entre los jugadores

La semana pasada, Xbox confirmó Halo: Campaign Evolved, un remake de la primera entrega en la serie, el cual no solo llegará a las consolas de Microsoft y PC, sino que también estará disponible en PlayStation 5. Para muchos, esto marca el final de la guerra de consolas. Inesperadamente, la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decidió unirse a la conversación al señalar que ellos fueron los responsables de este desenlace.

Es una situación bastante extraña. Poco después del anuncio de Halo: Campaign Evolved, GameStop, la famosa tienda de videojuegos, compartió un comunicado declarando el final de la guerra de consolas, como si se tratara de un evento histórico para la humanidad. Seguido de esto, la administración de Trump compartió una imagen generada con inteligencia artificial del presidente de Estados Unidos en el traje de Master Chief. Esto culminó en un comunicado oficial en donde se menciona que Trump es una de las personas más amadas por los jugadores. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Otra guerra más terminó bajo la presidencia de Trump: solo un líder está plenamente comprometido con dar poder a los jugadores, y ese líder es Donald J. Trump. Por eso es tan popular entre el pueblo estadounidense y los gamers estadounidenses”.

Trump arruina los videojuegos

Más allá de la extraña interacción entre la Casa Blanca y GameStop, la administración de Donald Trump no ha sido muy favorable para la industria de los videojuegos. Las tarifas impuestas por el presidente de Estados Unidos han causado un aumento considerable en las consolas. Nintendo, Sony y Microsoft se han visto en la necesidad de ajustar sus precios para combatir los nuevos impuestos.

Esto no es positivo, y claramente no le da poder a los jugadores. A la par, la administración de Trump ha tratado de ganar puntos de simpatía con los jugadores en los últimos meses. No solo tenemos este reciente caso, sino que no hace mucho se popularizó un video de reclutamiento de ICE con música del anime de Pokémon, el cual fue recibido de forma muy negativa por la comunidad.

Considerando que esta no es la primera vez que esto sucede, es muy probable que veamos a la Casa Blanca colgarse victorias que no tienen nada que ver con ellos, incluso si se trata de Halo llegando a PlayStation 5. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Halo: Campaign Evolved aquí. De igual forma, este es nuestro Hands On de este remake.

Nota del Autor:

Esto es simplemente ridículo. No hay otra forma de describir los eventos que ocurrieron en las últimas horas. Es gracioso pensar que hay un joven en la Casa Blanca cuyo trabajo es crear memes e interactuar con el público como si su gobierno no estuviera en llamas, causando problemas a nivel mundial y cultivando un descontento social interno.

Vía: Kotaku