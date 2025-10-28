    Jugador de Pokémon TCG pierde su colección de la peor manera

    Un desastre en forma de cartas

    La fiebre por Pokémon no termina, no importa los años que pasen, y de forma reciente los videojuegos han pasado a un segundo plano para tener de moda al TCG, ya que de manera constante se están lanzando nuevos mazos y expansiones para que los fanáticos se mantengan al día. Eso mismo ha hecho que estas personas guarden ciertas piezas como sus tesoros, ya que algunas tarjetas cuestan miles de dólares; y perderlas significaría un golpe duro, ya sea emocional o monetario.

    Un fanático del juego de cartas perdió por completo su valiosa colección debido a la rotura de una tubería de alcantarillado. El coleccionista, identificado en Reddit como Substantial-Pie-4973, compartió su desafortunada experiencia en el subreddit de Pokémon TCG, donde relató cómo años de esfuerzo y dedicación quedaron arruinados en cuestión de días.

    De acuerdo con su publicación, el afectado se había mudado temporalmente con su abuela para apoyar a su padre en un nuevo negocio, por lo que almacenó su colección en cajas de cartón dentro del sótano. Sin embargo, una falla en una tubería provocó una filtración que pasó desapercibida durante varios días, ocasionando daños irreparables en las cartas, sobres sellados y sets completos que formaban parte de su colección.

    La situación se agravó al descubrir que la colección no contaba con ningún tipo de seguro, lo que significó la pérdida total de un conjunto de piezas valuadas en miles de dólares. Más allá del valor económico, el coleccionista expresó que lo más doloroso fue perder los recuerdos y momentos ligados a cada carta, desde abrir sobres hasta completar sets difíciles de conseguir.

    Ante la tragedia, la comunidad de Reddit de Pokémon mostró su apoyo con mensajes de ánimo e incluso propuso que el usuario realizara transmisiones en vivo mostrando los paquetes dañados, con el fin de incentivar donaciones para reconstruir parte de su colección. Pese a ello, el futuro de su afición aún es incierto tras uno de los accidentes más desafortunados que un coleccionista puede enfrentar.

    Vía: GN

    Imagen

    Nota del autor: Lo malo es que el cartón no es demasiado resistente y cualquier ligero daño puede afectar fuertemente a las cartas. 

