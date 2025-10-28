    Éste es el peso de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

    El próximo 6 de noviembre por fin estará disponible Hyrule Warriors: Age of Imprisonment en Nintendo Switch 2. Si no puedes esperar para disfrutar de la nueva colaboración entre Omega Force y la Gran N, será mejor que te vayas preparando, puesto que ya se reveló el tamaño de esta aventura.

    Para la sorpresa de muchos, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment pesará 44 GB en el Switch 2. Esto es cuatro veces más de lo que necesitó Age of Calamity en el Switch. Esto deja en claro que la nueva aventura será mucho más grandes y, con suerte, tendrá un mejor rendimiento en comparación con su predecesor, algo que todos los fans esperan.

    Una nueva aventura de Zelda

    Recordemos que Hyrule Warriors: Age of Calamity fue criticado por tener un rendimiento poco óptimo en el Switch. Si bien este título ya mantiene 30fps estables en el Switch 2, muchos esperan que la nueva entrega sea capaz de ofrecernos la acción frenética que caracteriza a los juegos Warrior a 60fps. 

    Aunque Hyrule Warriors: Age of Imprisonment estará disponible la próxima semana, aún se desconoce mucho sobre esta entrega, lo cual ha emocionado a más de un fan, pero también ha preocupado a otros. Notablemente, algunos creen que esta entrega no logre ser tan atractiva como lo fue su predecesor.

    Por suerte, pronto tendremos una respuesta a estas dudas, y es que Hyrule Warriors: Age of Imprisonment llegará a Nintendo Switch 2 el próximo 6 de noviembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar el nuevo tráiler de este título. De igual forma, revelan más personajes para esta entrega.

    Nota del Autor:

    Aunque parece que la emoción general no es tan alta, me emociona mucho jugar Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Age of Calamity fue un gran juego con una sorpresa interesante en su historia, por lo que estoy muy interesado en ver cómo es que esta entrega nos mostrará eventos importantes que nunca vimos en Tears of the Kingdom.

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
