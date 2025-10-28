One Piece aún tendría 20 años más de historia

One Piece llegó en 1997. Desde entonces, Eiichirō Oda ha trabajado arduamente en esta serie, descansando solo por necesidad. Conforme nos acercamos al 30 aniversario del primer capítulo del manga, muchos se preguntan cuándo es que las aventuras de Luffy y compañía llegarán a su fin. Bueno, un experto en esta obra asegura que aún faltan casi 20 años para ver una conclusión.

Recientemente, Sandman, uno de los insiders más respetados de la comunidad, señaló que One Piece podría acabar hasta el 2045. Esta conjetura, aunque algo exagerada, no es el resultado de problemas con la historia, sino que tiene que ver con la salud de su autor. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Dados los descansos cada vez mayores de Oda, apuesto a que 'One Piece' terminará alrededor de 2040-2045”.

Impossible bro. Given Oda's increasing breaks, I bet OP will end around 2040-2045. — sandman (@sandman_AP) October 24, 2025

Problemas para el autor

Desde hace tiempo, Oda ha tomado más descansos por salud. Recordemos que ser un mangaka es una profesión de riesgo en Japón. Múltiples autores se han enfrentado a fuertes enfermedades por su enorme carga de trabajo, y algunos han muerto por algún tipo de complicación causada por su trabajo. De esta forma, muchos temen que el creador de One Piece sufra el mismo destino.

Si bien hay alternativas para evitar que un autor se mate al trabajar, como tomar descansos seguidos, abandonar alguna obra o cambiar a un modelo mensual. Sin embargo, todas estas son decisiones que afectan el ritmo de una historia y, en el caso de One Piece, ocasionarían que el manga si llegue a nuestras manos hasta el 2045.

Oda, por su parte, sigue sin revelar cuándo es que One Piece llegará a su fin, pero los más recientes eventos en el manga dejan en claro que cada vez más acercamos a la conclusión. En temas relacionados, ya hay fecha para la segunda temporada del live action de One Piece. De igual forma, el anime se reestrena en streaming.

Vía: Sandman