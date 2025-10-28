    Amazon despide a más de 30 mil empleados

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS28/10/2025 2:01 p. m.

    Durante la pandemia, múltiples compañías de tecnología comenzaron a contratar personal de forma exponencial para responder a las demandas de los usuarios. Sin embargo, la burbuja tronó rápidamente, y hoy en día vemos las consecuencias de estas decisiones. De esta forma, un nuevo reporte ha revelado que Amazon tiene pensado despedir a más de 30 mil empleados corporativos en los próximos días.

    De acuerdo con un reporte de Reuters, Amazon planea combatir a la subcontratación que tenían al despedir a 30 mil empleados corporativos, lo cual equivale al 10% de su fuerza laboral en todo el mundo. Esta cantidad se suma a los 161,859 desempleados que se han generado durante este año en la industria tecnológica.

    Más despidos en Amazon

    Este es solo el comienzo, ya que Amazon también confirmó que tienen pensado sustituir a medio millón de empleados con robots en ciertas instalaciones de entrega ultrarrápida, para así automatizar hasta el 75% de las operaciones en algunos centros. Si bien es cierto que la inteligencia artificial, la robótica y los algoritmos benefician a los usuarios al momento de encontrar mejores productos y recibir sus paquetes de la forma más rápida posible, los empleados pierden sus trabajos en consecuencia.

    Amazon es solo una de las tantas compañías que ha reducido sustancialmente su plantilla al optar por la inteligencia artificial y otros sistemas similares. Lo peor de todo, es que el mercado reacciona positivamente a estas decisiones, ya que el valor de esta compañía aumentó en 1.5% en la bolsa. En temas relacionados, cancelar la serie de The Rings of Power tendría consecuencias para Amazon. De igual forma, Amazon tuvo problemas en sus servicios.

    Imagen

    Vía: Expansión 

    Etiquetas: , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Amazon despide a más de 30 mil empleados
    Amazon despide a más de 30 mil empleados
    Jugador de Pokémon TCG pierde su colección de la peor manera
    Jugador de Pokémon TCG pierde su colección de la peor manera
    Pausan publicación de un manga muy importante
    Pausan publicación de un manga muy importante
    Fans creando mod de Bully que lo transforma en GTA Online
    Fans creando mod de Bully que lo transforma en GTA Online
    Éste es el peso de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Éste es el peso de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    El battle royale gratuito de Battlefield 6 ya está disponible
    El battle royale gratuito de Battlefield 6 ya está disponible
    Donald Trump asegura ser muy popular entre los jugadores
    Donald Trump asegura ser muy popular entre los jugadores
    YouTube revela cuándo llegaría su aplicación a Switch 2
    YouTube revela cuándo llegaría su aplicación a Switch 2
    Fecha exacta de la segunda temporada de One Piece en Netflix
    Fecha exacta de la segunda temporada de One Piece en Netflix
    Xbox eliminaría el pago para jugar en línea
    Xbox eliminaría el pago para jugar en línea
    Cadena de cines en México ofrece membresía con boletos gratis
    Cadena de cines en México ofrece membresía con boletos gratis
    Call of Duty: Black Ops 7 tendrá colaboración con Carlos Ballarta
    Call of Duty: Black Ops 7 tendrá colaboración con Carlos Ballarta
    Sonic 4 La película ya tendría nombre
    Sonic 4 La película ya tendría nombre
    Mencionan que el próximo Xbox tendrá Windows integrado en su totalidad
    Mencionan que el próximo Xbox tendrá Windows integrado en su totalidad
    ¿Dónde se ubicará The Batman 2 en la línea de tiempo?
    ¿Dónde se ubicará The Batman 2 en la línea de tiempo?
    Revelan cuál es el anime mejor valorado de 2025
    Revelan cuál es el anime mejor valorado de 2025
    Atlus habla por primera vez sobre Persona 6
    Atlus habla por primera vez sobre Persona 6
    Serie animada de Crash Bandicoot viene en camino
    Serie animada de Crash Bandicoot viene en camino
    Comparativa de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 y PS5
    Comparativa de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 y PS5
    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca
    Publican imagen de Trump como Master Chief en la Casa Blanca
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo