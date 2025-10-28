Amazon despide a más de 30 mil empleados

Durante la pandemia, múltiples compañías de tecnología comenzaron a contratar personal de forma exponencial para responder a las demandas de los usuarios. Sin embargo, la burbuja tronó rápidamente, y hoy en día vemos las consecuencias de estas decisiones. De esta forma, un nuevo reporte ha revelado que Amazon tiene pensado despedir a más de 30 mil empleados corporativos en los próximos días.

De acuerdo con un reporte de Reuters, Amazon planea combatir a la subcontratación que tenían al despedir a 30 mil empleados corporativos, lo cual equivale al 10% de su fuerza laboral en todo el mundo. Esta cantidad se suma a los 161,859 desempleados que se han generado durante este año en la industria tecnológica.

Más despidos en Amazon

Este es solo el comienzo, ya que Amazon también confirmó que tienen pensado sustituir a medio millón de empleados con robots en ciertas instalaciones de entrega ultrarrápida, para así automatizar hasta el 75% de las operaciones en algunos centros. Si bien es cierto que la inteligencia artificial, la robótica y los algoritmos benefician a los usuarios al momento de encontrar mejores productos y recibir sus paquetes de la forma más rápida posible, los empleados pierden sus trabajos en consecuencia.

Amazon es solo una de las tantas compañías que ha reducido sustancialmente su plantilla al optar por la inteligencia artificial y otros sistemas similares. Lo peor de todo, es que el mercado reacciona positivamente a estas decisiones, ya que el valor de esta compañía aumentó en 1.5% en la bolsa. En temas relacionados, cancelar la serie de The Rings of Power tendría consecuencias para Amazon. De igual forma, Amazon tuvo problemas en sus servicios.

Vía: Expansión