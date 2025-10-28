    Hideo Kojima pudo hacer un videojuego de Matrix

    28/10/2025

    Se perdió la oportunidad

    Este año los fans de Hideo Kojima pudieron disfrutar de una nueva obra por parte del director, Death Stranding 2, el cual ha sido bien recibido por el mundo, pero que al mismo tiempo no tuvo el mismo impacto si hablamos de la primera entrega. De hecho, hubo una época en la que los estudios más famosos le pedían al CEO de Kojima Productions estar en sus juegos, y se ha compartido información bastante interesante en relación a propuestas de trabajo.

    Un interesante episodio del pasado de la industria del videojuego ha salido a la luz. Según declaraciones recientes del exvicepresidente de licencias de Konami, Christopher Bergstresser, los creadores de Matrix, las hermanas Wachowski, propusieron que  Kojima desarrollara un videojuego basado en la icónica película, pero la compañía japonesa rechazó la idea de inmediato.

    De acuerdo con el relato compartido en medios, las cineastas eran grandes admiradoras del trabajo de Kojima y querían reunirse con él durante el estreno de Matrix en Japón. Sin embargo, cuando se planteó la posibilidad de que el creativo detrás de Metal Gear Solid liderara un proyecto basado en su obra cinematográfica, la propuesta fue desechada sin contemplaciones por el entonces ejecutivo de Konami, Kazumi Kitaue.

    Bergstresser recordó que durante aquella reunión, las Wachowski asistieron acompañadas de su artista conceptual y expresaron directamente a Kojima su deseo de que realizara el videojuego de Matrix. La respuesta del ejecutivo japonés fue tajante: un simple “no” que puso fin inmediato a la conversación, dejando en claro que Konami no estaba interesada en asumir el proyecto, pese al entusiasmo de las creadoras.

    Finalmente, el videojuego basado en la película fue desarrollado por Shiny Entertainment, estudio responsable de títulos como Earthworm Jim y MDK. El resultado fue Enter the Matrix, lanzado en 2003, el cual se conectaba directamente con los eventos de las películas, aunque siempre quedará la duda de cómo habría sido aquella adaptación si Hideo Kojima hubiera tomado el control creativo.

    Nota del autor: Hubiera sido una buena idea, sobre todo para ver cómo podía tocar una franquicia de licencia. Konami perdió el chance de hacer historia.

