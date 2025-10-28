Usuario rompe las reglas de Steam y la plataforma acepta sus términos

Steam es considerada una plataforma pro-usuario. Cada una de sus políticas están construidas para beneficiar a los jugadores, siempre que sea posible. Sin embargo, hay limitantes que se tienen que respetar. De esta forma, destaca el caso de una persona que logró obtener un reembolso, incluso cuando las reglas indican que esto es imposible.

Recientemente, el usuario conocido como BabaYodaTheFirst compartió una historia muy interesante en Reddit. Aquí, la persona señala que solicitó un reembolso de un juego, el cual ya tenía más de dos horas de juego. Recordemos que para que Steam nos regrese el dinero de un producto hay que comenzar este proceso en un máximo de 14 días después de su compra y con menos de dos horas registradas. Para la sorpresa de todos, en esta ocasión se realizó una excepción.





Una ayuda de Steam

En su apelación, BabaYodaTheFirst señala que compró juego a precio completo, y al poco tiempo lo vio en descuento. El reembolso lo usaría para re-comprar este título y también adquirir Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Después de dejar en claro su caso, los moderadores de Steam aceptaron sus términos, retirándose el título de su librería y regresándole el dinero.

Lo importante aquí, es que el dinero no fue directo a su cuenta bancaria, sino que apareció en su billetera digital de Steam. De esta forma, el usuario no tendría otra alternativa más que volver a gastar en esta plataforma. Como era de esperarse, esto volvió feliz a BabaYodaTheFirst, quien ahora tiene dos títulos por el precio de uno.

Ahora, esto no significa que Steam vaya a eliminar sus políticas de reembolso, pero este caso deja en claro que un buen argumento y un poco de fe ayudan bastante. En temas relacionados, el legendario Scarface: The World is Yours regresa a PC. De igual forma, juego que casi se convierte en Silent Hill llega a Steam.

Nota del Autor:

Steam siempre se ha caracterizado por ser una plataforma que pone al usuario en primer lugar, y casos como el de BabaYodaTheFirst dejan en claro esto. Si bien es probable que esto no se vuelva una tendencia, es probable que más de una persona comience a exponer sus problemas para ver qué tanto pueden estirar las políticas de esta tienda digital.

Vía: Reddit