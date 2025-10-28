10 Chambers presenta documental del desarrollo de Den of Wolves

Desarrollo muy largo que se puede apreciar

El estudio sueco 10 Chambers, conocido por títulos como GTFO y PAYDAY 2, ha lanzado un cortometraje documental que muestra la visión creativa detrás de su próximo juego de ciencia ficción y atracos, Den of Wolves. En este material, el equipo comparte detalles sobre el proceso de desarrollo, combinando entrevistas con sus principales creativos e imágenes inéditas del juego, que promete ofrecer una experiencia cooperativa ambientada en la distópica Midway City.

El documental profundiza en el ambicioso trabajo de construcción del mundo del juego, donde el estudio ha diseñado más de 300 marcas corporativas ficticias y enormes estructuras inspiradas en la arquitectura brutalista y la ciudad amurallada de Kowloon. Según su cofundador, Oscar J-T Holm, esta atención al detalle busca dar vida a un entorno creíble, incluso sin ser un título de mundo abierto.

Aquí lo puedes ver:

Además, el lanzamiento del documental coincide con el décimo aniversario del estudio, fundado en 2015. Para celebrarlo, 10 Chambers ha inaugurado un sitio web con una línea del tiempo que repasa su historia, acompañada de fotografías, anécdotas y contenido nunca antes revelado.

Con un tono de humor, Robin Björkell, director de comunicaciones del estudio, comentó que no creía que “a nadie le interesen los aniversarios de las empresas”, aunque reconoció que al revisar su pasado encontraron “historias interesantes que valía la pena compartir”. Den of Wolves tiene previsto su lanzamiento en plataformas como Steam. Eventualmente los jugadores podrán disfrutarlo en su totalidad.

Vía: 10CH

Nota del autor: Siempre es positivo el preservar los juegos con este tipo de contenido. Así que es un paso positivo el crear dicho documental.



