    10 Chambers presenta documental del desarrollo de Den of Wolves

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS28/10/2025 2:33 p. m.

    Desarrollo muy largo que se puede apreciar

    El estudio sueco 10 Chambers, conocido por títulos como GTFO y PAYDAY 2, ha lanzado un cortometraje documental que muestra la visión creativa detrás de su próximo juego de ciencia ficción y atracos, Den of Wolves. En este material, el equipo comparte detalles sobre el proceso de desarrollo, combinando entrevistas con sus principales creativos e imágenes inéditas del juego, que promete ofrecer una experiencia cooperativa ambientada en la distópica Midway City.

    El documental profundiza en el ambicioso trabajo de construcción del mundo del juego, donde el estudio ha diseñado más de 300 marcas corporativas ficticias y enormes estructuras inspiradas en la arquitectura brutalista y la ciudad amurallada de Kowloon. Según su cofundador, Oscar J-T Holm, esta atención al detalle busca dar vida a un entorno creíble, incluso sin ser un título de mundo abierto.

    Aquí lo puedes ver:

    Además, el lanzamiento del documental coincide con el décimo aniversario del estudio, fundado en 2015. Para celebrarlo, 10 Chambers ha inaugurado un sitio web con una línea del tiempo que repasa su historia, acompañada de fotografías, anécdotas y contenido nunca antes revelado.

    Con un tono de humor, Robin Björkell, director de comunicaciones del estudio, comentó que no creía que “a nadie le interesen los aniversarios de las empresas”, aunque reconoció que al revisar su pasado encontraron “historias interesantes que valía la pena compartir”. Den of Wolves tiene previsto su lanzamiento en plataformas como Steam. Eventualmente los jugadores podrán disfrutarlo en su totalidad.

    Vía: 10CH

    Imagen

    Nota del autor: Siempre es positivo el preservar los juegos con este tipo de contenido. Así que es un paso positivo el crear dicho documental.


    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    10 Chambers presenta documental del desarrollo de Den of Wolves
    10 Chambers presenta documental del desarrollo de Den of Wolves
    Hideo Kojima pudo hacer un videojuego de Matrix
    Hideo Kojima pudo hacer un videojuego de Matrix
    Jugador de Pokémon TCG pierde su colección de la peor manera
    Jugador de Pokémon TCG pierde su colección de la peor manera
    Pausan publicación de un manga muy importante
    Pausan publicación de un manga muy importante
    Fans creando mod de Bully que lo transforma en GTA Online
    Fans creando mod de Bully que lo transforma en GTA Online
    Éste es el peso de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Éste es el peso de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    El battle royale gratuito de Battlefield 6 ya está disponible
    El battle royale gratuito de Battlefield 6 ya está disponible
    Donald Trump asegura ser muy popular entre los jugadores
    Donald Trump asegura ser muy popular entre los jugadores
    YouTube revela cuándo llegaría su aplicación a Switch 2
    YouTube revela cuándo llegaría su aplicación a Switch 2
    Fecha exacta de la segunda temporada de One Piece en Netflix
    Fecha exacta de la segunda temporada de One Piece en Netflix
    Xbox eliminaría el pago para jugar en línea
    Xbox eliminaría el pago para jugar en línea
    Cadena de cines en México ofrece membresía con boletos gratis
    Cadena de cines en México ofrece membresía con boletos gratis
    Call of Duty: Black Ops 7 tendrá colaboración con Carlos Ballarta
    Call of Duty: Black Ops 7 tendrá colaboración con Carlos Ballarta
    Sonic 4 La película ya tendría nombre
    Sonic 4 La película ya tendría nombre
    Mencionan que el próximo Xbox tendrá Windows integrado en su totalidad
    Mencionan que el próximo Xbox tendrá Windows integrado en su totalidad
    ¿Dónde se ubicará The Batman 2 en la línea de tiempo?
    ¿Dónde se ubicará The Batman 2 en la línea de tiempo?
    Revelan cuál es el anime mejor valorado de 2025
    Revelan cuál es el anime mejor valorado de 2025
    Atlus habla por primera vez sobre Persona 6
    Atlus habla por primera vez sobre Persona 6
    Serie animada de Crash Bandicoot viene en camino
    Serie animada de Crash Bandicoot viene en camino
    Comparativa de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 y PS5
    Comparativa de Assassin’s Creed: Shadows en Switch 2 y PS5
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo