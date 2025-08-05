Un Viernes de Locos 2 recibe las calificaciones de la prensa

El verano en el cine ha sido muy dadivoso con cientos de fans alrededor del mundo, pues en las últimas semanas se han estrenado grandes producciones como Superman, Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, Pitufos, entre otras producciones que se estaban esperando. Justamente esta semana llegará otro de esos estrenos nostálgicos que implican una secuela muy pedida, y que llegó 20 años después del lanzamiento original.

La cinta en cuestión es Otro Viernes de Locos, la cual será protagonizada una vez más por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, recuperando sus respectivos personajes y agregando otros a la nueva historia. Y como ya es costumbre, antes de la llegada a los cines, los críticos especializados ya la vieron y dieron su veredicto. Contando actualmente con un 79% en la página de Rotten Tomatoes, lo cual es positivo en comparación a más películas.

Aquí algunas críticas de la prensa:

Movie Mom: Curtis y Lohan son productores y saben lo que quieren los fans y los recién llegados a la historia, incluyendo una reunión de Pink Slip tan apasionante que podría hacernos esperar con ansias Otro Viernes de Locos

The Mary Sue: Si te encantó Un Viernes de Locos, esta es la secuela perfecta de nuestro clásico adolescente de 2003.

Culture Mix: Parte de esta secuela cómica tropieza con su propia y extraña maraña, pero Otro Viernes de Locos encuentra su ritmo en la segunda mitad de la película. Será mejor apreciada por quienes vieron "Un Viernes de Locos" de 2003.

Little White Lies: Ofrece suficiente humor, nostalgia y actuaciones estelares de sus protagonistas que regresan como para que valga la pena verla, especialmente si presenta la fórmula a una nueva generación.

Recuerda que la cinta llega a los cines el próximo 7 de agosto en los diferentes complejos de cine.

Vía: RT

Nota del autor: Será una película obligada para ver este verano. Hay que esperar un par de días más.



