Pausan publicación de manga muy importante

    La cultura japonesa está tomando al mundo por sorpresa desde hace un par de años, pues se ha puesto de moda el admirar las series animadas de aquel país, así como ir de visita a los diferentes sitios turísticos, ya sea desde templos, ciudades o parques de diversiones. Eso significa que los fanáticos del anime y manga se mantienen al día con las franquicias que vayan saliendo, pero una de ellas estaría tomando su descanso.

    El manga Kagurabachi ha anunciado una pausa temporal en su publicación dentro de la revista Weekly Shonen Jump. De acuerdo con la cuenta oficial de la serie, el parón se debe a razones de producción, por lo que sus seguidores no deben preocuparse por un cese prolongado. La obra, creada por Takeru Hokazono, se ha convertido en uno de los títulos más comentados del momento dentro del género shonen.

    El comunicado detalla que el capítulo que debía publicarse en el número 48 de Weekly Shonen Jump, programado para el 27 de octubre, será pospuesto. La serie regresará con normalidad en la siguiente edición de la revista, correspondiente al número 49, que saldrá a la venta el 4 de noviembre. “Gracias por su cooperación”, concluye el mensaje compartido por los responsables del manga, en un gesto de agradecimiento hacia los lectores por su comprensión.

    Desde su debut, Kagurabachi ha causado sensación entre los aficionados por su narrativa intensa, su estilo visual y su protagonista, Chihiro, un joven aspirante a forjador de espadas que emprende un camino de venganza tras una tragedia personal. La mezcla de acción, drama y estética samurái ha convertido al manga en un fenómeno que ha trascendido rápidamente las páginas de la revista.

    El éxito de la obra ha sido tal que ya se ha confirmado su futura adaptación al anime, lo que incrementa las expectativas de los seguidores. A pesar de la breve pausa, la historia de Chihiro promete regresar con la misma fuerza y mantener su lugar como una de las propuestas más destacadas del shonen actual. Así que los seguidores no deben preocuparse.

    Nota del autor: No conocía esa serie hasta este momento, pero promete ser llamativa. Ojalá los fans puedan seguir leyendo pronto.

