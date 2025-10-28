    Dragon Quest I & II HD-2D Remake tendrá portada reversible

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS28/10/2025 6:02 p. m.

    Optan por lo clásico

    Square Enix nos ha recordado que Dragon Quest I & II HD-2D Remake llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el próximo 30 de octubre de 2025, con lanzamiento tanto físico como digital. A diferencia de HD-2D Remake, cuya edición física solo contó con portada reversible en Japón, esta vez los jugadores de Norteamérica también podrán disfrutar de ese detalle en sus copias.

    Además, la compañía lanzará Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy, una colección digital que reúne los remakes en un solo paquete por $99.99 dólares. Esta compilación estará disponible en Switch y Switch 2, confirmando oficialmente que las aventuras del héroe legendario están llegando a su fin.

    Aquí la puedes ver:

    Imagen

    En estos títulos, los jugadores revivirán la legendaria historia del héroe Erdrick, quien derrotó al Señor del Inframundo y devolvió la paz a Alefgard. Sin embargo, un nuevo mal surge en la figura del Señor Dragón, y solo un descendiente del héroe podrá enfrentarlo para restaurar la esperanza en el reino.

    Con gráficos HD-2D, música renovada y una narrativa clásica de fantasía y valor, Dragon Quest I & II HD-2D Remake busca atraer tanto a los fanáticos veteranos como a nuevos aventureros dispuestos a continuar el legado del legendario Erdrick.

    Imagen

    Nota del autor: Definitivamente los tengo que jugar, aunque primero me gustaría pasar el tres, lo dejé incompleto.

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Dragon Quest I & II HD-2D Remake tendrá portada reversible
    Dragon Quest I & II HD-2D Remake tendrá portada reversible
    Ya sabemos cuándo llegará Un Viernes de Locos 2 a Disney+
    Ya sabemos cuándo llegará Un Viernes de Locos 2 a Disney+
    Usuario rompe las reglas de Steam y la plataforma acepta sus términos
    Usuario rompe las reglas de Steam y la plataforma acepta sus términos
    10 Chambers presenta documental del desarrollo de Den of Wolves
    10 Chambers presenta documental del desarrollo de Den of Wolves
    Amazon despide a más de 30 mil empleados
    Amazon despide a más de 30 mil empleados
    Hideo Kojima pudo hacer videojuego de Matrix
    Hideo Kojima pudo hacer videojuego de Matrix
    Jugador de Pokémon TCG pierde colección de la peor manera
    Jugador de Pokémon TCG pierde colección de la peor manera
    Pausan publicación de manga muy importante
    Pausan publicación de manga muy importante
    Fans creando mod de Bully que lo transforma en GTA Online
    Fans creando mod de Bully que lo transforma en GTA Online
    Éste es el peso de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Éste es el peso de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    El battle royale gratuito de Battlefield 6 ya está disponible
    El battle royale gratuito de Battlefield 6 ya está disponible
    Donald Trump asegura ser muy popular entre los jugadores
    Donald Trump asegura ser muy popular entre los jugadores
    YouTube revela cuándo llegaría su aplicación a Switch 2
    YouTube revela cuándo llegaría su aplicación a Switch 2
    Fecha exacta de la segunda temporada de One Piece en Netflix
    Fecha exacta de la segunda temporada de One Piece en Netflix
    Xbox eliminaría el pago para jugar en línea
    Xbox eliminaría el pago para jugar en línea
    Cadena de cines en México ofrece membresía con boletos gratis
    Cadena de cines en México ofrece membresía con boletos gratis
    Call of Duty: Black Ops 7 tendrá colaboración con Carlos Ballarta
    Call of Duty: Black Ops 7 tendrá colaboración con Carlos Ballarta
    Sonic 4 La película ya tendría nombre
    Sonic 4 La película ya tendría nombre
    Mencionan que el próximo Xbox tendrá Windows integrado en su totalidad
    Mencionan que el próximo Xbox tendrá Windows integrado en su totalidad
    ¿Dónde se ubicará The Batman 2 en la línea de tiempo?
    ¿Dónde se ubicará The Batman 2 en la línea de tiempo?
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo