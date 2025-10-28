Dragon Quest I & II HD-2D Remake tendrá portada reversible

Optan por lo clásico

Square Enix nos ha recordado que Dragon Quest I & II HD-2D Remake llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el próximo 30 de octubre de 2025, con lanzamiento tanto físico como digital. A diferencia de HD-2D Remake, cuya edición física solo contó con portada reversible en Japón, esta vez los jugadores de Norteamérica también podrán disfrutar de ese detalle en sus copias.

Además, la compañía lanzará Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy, una colección digital que reúne los remakes en un solo paquete por $99.99 dólares. Esta compilación estará disponible en Switch y Switch 2, confirmando oficialmente que las aventuras del héroe legendario están llegando a su fin.

Aquí la puedes ver:

En estos títulos, los jugadores revivirán la legendaria historia del héroe Erdrick, quien derrotó al Señor del Inframundo y devolvió la paz a Alefgard. Sin embargo, un nuevo mal surge en la figura del Señor Dragón, y solo un descendiente del héroe podrá enfrentarlo para restaurar la esperanza en el reino.

Con gráficos HD-2D, música renovada y una narrativa clásica de fantasía y valor, Dragon Quest I & II HD-2D Remake busca atraer tanto a los fanáticos veteranos como a nuevos aventureros dispuestos a continuar el legado del legendario Erdrick.

Nota del autor: Definitivamente los tengo que jugar, aunque primero me gustaría pasar el tres, lo dejé incompleto.