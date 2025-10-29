YouTube cambia sus reglas previo al lanzamiento de GTA VI

Los tiempos cambian, y con ello las plataformas que disfrutamos día a día. Desde hace algunos años, YouTube ha cambiado de forma sustancial sus reglas de contenido para evitar algún tipo de daño a menores de edad. Ahora, la división de Google ha confirmado una serie de modificaciones enfocadas a los videos de apuestas y a la violencia, algo que podría afectar sustancialmente al alcance de Grand Theft Auto VI.

Por medio de un comunicado, YouTube ha confirmado que el próximo 17 de noviembre entrarán en vigor una serie de cambios importantes enfocados a regular el contenido de apuestas digitales, así como a los videos violentos relacionados con los videojuegos. Esto fue lo que comentó la compañía:

“Nuestras políticas están diseñadas para evolucionar junto con el mundo digital. Estamos realizando estas actualizaciones para mantenernos al día con las nuevas tendencias, como las apuestas con bienes digitales, y para alinear mejor nuestras directrices sobre contenido para adultos con los estándares de la industria”.

Contenido violento y GTA VI

Comenzado con el contenido violento, YouTube ha señalado que los videos de videojuegos con personajes humanos realistas, enfocados en escenas de tortura o violencia masiva contra civiles, serán restringidos. La compañía afirma que tendrá en cuenta varios factores al moderar este tipo de material. Entre ellos se incluyen la duración de la violencia, si se centra en ella y si la violencia afecta a alguien que parece real.

Como muchos ya han señalado, la definición de YouTube deja la puerta abierta a diferentes interpretaciones de estos parámetros. Notablemente, el hecho de que las víctimas tienen que “parecer reales” va más allá de juegos realistas, como GTA VI, sino que hay mucho contenido de por medio que podría entrar en esta definición.

Adiós a las apuestas digitales

Junto a la violencia, las nuevas normas de YouTube también están enfocadas a reducir la cantidad de contenido enfocado a las apuestas digitales. Esto significa que el material relacionado con juegos de azar que anuncie servicios de terceros para artículos virtuales con valor de dinero real, como las skins de Counter-Strike, ahora estará prohibido o deberá ser aprobado por Google caso por caso.

Si bien es cierto que elementos como las loot-boxes y los sistemas de gacha pueden ser considerados como juegos de azar, las nuevas normas de YouTube están más enfocadas en el comercio de bienes digitales. Esto significa que títulos como Zenless Zone Zero, en donde los personajes que obtienes son solo para ti, no tendrían algún problema. Sin embargo, el extenso mercado de Counter-Strike o Diablo estaría constantemente bajo una lupa.

Todos estos cambios entrarán en vigor a partir del 17 de noviembre, y muchos han señalado que esta es una forma más en la que YouTube está dictando el contenido de los usuarios. Otros más han comentado que estas son medidas que deslinda a la compañía de cualquier controversia o demanda. En temas relacionados, YouTube habla sobre su llegada al Switch 2. De igual forma, esto es lo que costaría GTA VI.

Nota del Autor:

Estos son cambios importantes. Si bien es cierto que esto podría ayudar a los menores de edad, YouTube también está castigando severamente a parte de su comunidad. Junto a esto, será interesante ver cuánto afectan estas nuevas medidas a la popularidad y los jugadores de Grand Theft Auto una vez que la nueva entrega esté disponible.

Vía: Google