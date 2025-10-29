Gameplanet le responde a Profeco por clausura de sus tiendas

Durante el pasado fin de semana se dio a conocer que Gameplanet, la famosa tienda de videojuegos en México, se vio obligada a cerrar varias de sus sucursales en la capital del país por orden de la Procuraduría Federal del Consumidor. Aunque en su momento la compañía no habló sobre este suceso, recientemente, sus directivos compartieron un comunicado oficial en donde aseguran que todo ha regresado a la normalidad.

Por medio de sus redes sociales, Gameplanet compartió un comunicado oficial señalando que todas las sucursales que fueron clausuradas temporalmente durante el fin de semana ya se encuentran en operación una vez más. Esto significa que las tiendas de Plaza Universidad, Galerías Insurgentes, Forum Buenavista, Zona Rosa y Perisur ya están funcionando una vez más. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“En Gameplanet reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo.



En días recientes, PROFECO realizó una verificación relacionada con Gamers Mobile, enfocada en la actualización de términos y condiciones y tarifas exhibidas en nuestras sucursales.



El tema ya está siendo atendido, todas nuestras tiendas se encuentran abiertas y operando.



Agradecemos a nuestra comunidad gamer por su confianza y apoyo constante”.

¿No tuvo que ver con los videojuegos?

Aunque muchos pensaron que la clausura de las tiendas estaba relacionada directamente con los videojuegos, el comunicado de Gameplanet deja en claro que este inconveniente con la Profeco tuvo que ver con sus servicios de Games Mobile. Para aquellos que no lo sepan, la compañía ofrece diferentes opciones para conseguir llamadas, mensajes y gigas.

Esto fue una gran revelación para algunas personas, quienes no tenían idea de que Games Mobile existía. De esta forma, queda claro que el problema de la Profeco nunca estuvo relacionado con la venta de videojuegos en sus tiendas, sino con la pobre información sobre los planes móviles. Será interesante ver si este caso ocasiona que más personas opten por este servicio en un futuro.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Gameplanet en un futuro. Por lo mientras, ya podemos regresar a sus tiendas para comprar algunos de los juegos más populares del momento. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este caso aquí. De igual forma, la Profeco exige que la PlayStation Store muestre sus precios en pesos.

Nota del Autor:

Es muy gracioso que todos pensaron que la Profeco estaba investigando a Gameplanet por el precio de los juegos, pero todo tuvo que ver con un servicio que muchos ni siquiera sabían que existía. Sin embargo, la compañía tiene que cumplir con todo los estándares necesarios si desea seguir en el mercado.

Vía: Gameplanet