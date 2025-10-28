¿La franquicia Forza Motorsport desaparecerá?

Los fans pueden estar tranquilos

Es un hecho que al último juego de la saga Forza Motorsport lanzado en 2023 no fue el mayor éxito para Xbox, razón por la cual se empezó a especular que esta desaparecería para abrir el paso solamente a Horizon, misma que inclusive ya confirmó su entrega ambientada en Japón en el más reciente TGS. Y ahora que los rumores de la eliminación son más fuertes, ya tuvieron que salir a hablar sobre el tema desde Microsoft.

Phil Spencer, director ejecutivo de MS Gaming, aseguró que la marca no ha sido cancelada, aunque reconoció que no regresará en el corto plazo. En entrevista, el directivo explicó que Xbox está concentrando sus esfuerzos en proyectos que están más cerca de su lanzamiento, lo que ha relegado temporalmente a la serie automovilística de Turn 10 Studios.

Spencer también descartó el final de Halo, señalando que su estudio, ahora conocido como Halo Studios, está trabajando con Unreal Engine 5 e invirtiendo en nuevas tecnologías para garantizar que la próxima entrega de la saga tenga la calidad que los fans esperan. “Queremos que los equipos se tomen el tiempo necesario y cuenten con la inversión adecuada para crear algo grandioso”, afirmó.

Sobre Forza Motorsport, el directivo admitió que los despidos masivos en Microsoft durante julio afectaron al estudio, donde aproximadamente la mitad del personal fue recortado. Sin embargo, aclaró que el proyecto sigue en marcha, aunque con un ritmo de desarrollo más pausado. “A veces necesitamos centrarnos en juegos que deben lanzarse antes. Comprendemos la reacción de los jugadores, pero buscamos equilibrar los tiempos y la presión sobre los equipos”, explicó.

Actualmente, Xbox Game Studios cuenta con más de 20 equipos trabajando en múltiples títulos con distintos niveles de prioridad. Spencer concluyó que esta estructura permite flexibilidad para ajustar recursos y cronogramas según las necesidades de cada desarrollo, reafirmando que el objetivo principal es garantizar que los próximos lanzamientos sean exitosos y estén a la altura de las expectativas de los fans.

Vía: VGC

Nota del autor: Menos mal que sigue viva. No descartaría que el último lanzamiento llegue pronto a PS5, mientras la gente espera Horizon 6.