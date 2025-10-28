    Metroid Prime 4: Beyond podría recibir demo jugable

    28/10/2025 6:33 p. m.

    Una reciente clasificación de la USK alemana ha revelado la existencia de un supuesta demo de Metroid Prime 4: Beyond, aunque podría no tratarse de una versión destinada al público general. El hallazgo ha despertado la curiosidad de los fans, especialmente con el lanzamiento del juego programado para el 4 de diciembre de 2025 en Nintendo Switch y Switch 2.

    De acuerdo con el registro, la clasificación fue emitida en marzo de este año, lo que sugiere que esta demo podría haber sido utilizada en eventos cerrados o presentaciones públicas, y no necesariamente una versión descargable desde la eShop. No obstante, la posibilidad de que Nintendo decida lanzar un demo jugable para todos los usuarios sigue sobre la mesa.

    Lo inusual del caso es que la USK haya emitido una calificación general para una demo de este tipo, algo que rara vez ocurre sin planes de distribución más amplia. Por ahora, solo queda esperar a que la compañía confirme si los jugadores podrán probar el título antes de su llegada oficial.

    En Metroid Prime 4: Beyond, Samus Aran se enfrentará nuevamente a Sylux, cuyo ataque la lleva a estrellarse en Viewros, un planeta misterioso habitado por una civilización perdida. Para sobrevivir y encontrar el camino a casa, deberá explorar su entorno hostil, combatir criaturas desconocidas y descubrir los secretos que oculta este nuevo mundo.

    Vale la pena mencionar, que en el mes de noviembre llegarán de forma anticipada dos Amiibo del juego, el tercero se lanza tal cual con el título tan esperado.

    Nota del autor: Creo que todos preferimos que ya llegue el juego directamente, no hace falta probarlo 20 minutos y quedarnos con las ganas de seguir.

