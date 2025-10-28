CEO de Microsoft defiende el nuevo enfoque de Xbox

Piensa que es el camino correcto

En estos momentos la marca de Xbox no está pasando por los mejores momentos de su historia, ya que decisiones como los aumentos de precios a consolas y Game Pass, cancelar lanzamientos esperados y dejar de tener juegos exclusivos, no han sido bien tomadas por los consumidores. Este nuevo enfoque de la marca se está criticando de manera constante, por lo que los grandes directivos ya salieron a responder.

La empresa matriz está redefiniendo el papel de su división de juegos en la industria. El CEO Satya Nadella reveló tres principios que guiarán esta nueva etapa de la compañía, centrada en la expansión multiplataforma, la innovación en hardware y la creación de nuevos modelos interactivos que vayan más allá del entretenimiento tradicional.

En entrevista, Nadella explicó que el negocio de los videojuegos de Microsoft se ha convertido en uno de los más grandes del mundo, especialmente tras la adquisición de Activision Blizzard. “Queremos ser un editor fantástico, similar a lo que hicimos con Office. Estaremos en todas las plataformas: consolas, PC, móviles, juegos en la nube o televisores. Nuestro objetivo es que los jugadores de todo el mundo disfruten de los juegos sin importar el dispositivo”, señaló.

El directivo también destacó que la compañía busca innovar tanto en consolas como en PC, cuestionando la separación entre ambas. “Construimos la consola porque queríamos un mejor PC para juegos. La consola ofrece una experiencia y un rendimiento sin igual, y seguiremos empujando esos límites”, comentó. Además, adelantó su entusiasmo por la próxima generación de hardware y por nuevas formas de entretenimiento digital que podrían cambiar la manera en que se conciben los videojuegos.

Nadella concluyó que la industria debe adaptarse a un panorama en el que los videojuegos compiten directamente con otras formas de contenido, como los videos cortos. Por ello, considera fundamental reinventar los modelos económicos y de distribución, buscando rentabilidad para sostener la innovación. Su visión confirma que Xbox dejará de ser solo una consola para convertirse en un ecosistema de juegos y servicios más amplio, aunque esto también podría implicar costos más altos para los consumidores.

Tras dichas declaraciones, puede entenderse hasta cierto punto, que juegos como Halo: Campaign Evolved serán lanzados en PlayStation el próximo año.

Vía: Kotaku

Nota del autor: Muchos no confían en que recuperen todo el dinero perdido. Pero al menos están haciendo el intento, eso es algo, supongo.