Fans crean mod de Bully que lo transforma en GTA Online

    28/10/2025 12:22 p. m.

    Aunque Rockstar sigue trabajando en GTA VI, la comunidad simplemente no puede olvidar a Bully. El amado título de 2006 ha logrado mantenerse con vida gracias al constante soporte de los fans. Ahora, los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar de esta entrega de una nueva forma, y es que un mod cooperativo ya está en camino.

    SWEGTA, famoso por su contenido enfocado en Rockstar, ha compartido el primer tráiler de Bully Online, un mod que, como su nombre lo indica, transforma este título en una experiencia en línea, similar a GTA Online. Aquí encontramos una amplia lista de personajes jugables, nuevos vehículos, minijuegos, alojamiento para jugadores, compatibilidad con rol, carreras en línea y mucho más.

    Bully no quiere morir

    Bully Online está desarrollado con DSL script loader, un plugin para Bully que permite a SWEGTA y a su equipo modificar exhaustivamente el juego original. Aunque muchos creen que Rockstar puede arruinar este proyecto en cualquier momento, otros más han señalado que este mod no compite directamente con GTA Online y Red Dead Online, aunque es probable que la compañía no lo vea así.

    Si bien hay planes para ofrecer este mod de forma gratuita para todos aquellos con una copia de Bully en PC, SWEGTA reveló que este contenido estará disponible en diciembre para los miembros de su página de Ko-Fi. Esto significa que sí será necesario realizar un pago, aunque sea solo para disfrutar de esta experiencia lo antes posible, algo que podría no ser del agrado de Rockstar y Take-Two.

    Por el momento, la reacción inicial de la comunidad ha sido positiva, pero aún queda por ver qué tan exitoso será Bully Online una vez que esté disponible a partir de diciembre. En temas relacionados, aquí puedes conseguir Bully gratis. De igual forma, Rockstar Games por fin habla sobre Bully 2.

    Nota del Autor:

    Es muy interesante ver cómo la comunidad simplemente no puede olvidar a Bully. La idea de una experiencia en línea de esta entrega es algo interesante, y es probable que, si algún día vemos Bully 2, esto sea algo que Rockstar seguramente va a querer implementar.

    Vía: SWEGTA

