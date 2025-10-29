    Rockstar comparte nueva imagen de GTA VI

    Hasta donde sabemos, Grand Theft Auto VI llegará a nuestras manos hasta el 26 de mayo del 2026. Si bien aún faltan varios meses para el lanzamiento de esta entrega, los fans han señalado que pronto tendríamos nueva información sobre este título, y es que Rockstar ha compartido lo que parece ser una nueva imagen del esperado regreso a Vice City.

    Recientemente, Rockstar actualizó su página oficial, en donde podemos ver mejor estructurados los juegos de la compañía. Desde Red Dead Online, pasando por GTA V, hasta el esperado GTA VI. Lo que más destaca es la portada superior, en donde podemos ver a los protagonistas de la nueva entrega. Aunque muchos han señalado que este es un nuevo vistazo a este título, la realidad es que es solo un rediseño de arte que ya conocíamos.

    Pronto tendríamos más información

    Con la temporada de fin de año aproximándose, muchos creen que Rockstar podría compartir más información sobre GTA VI en las próximas semanas. Aunque The Game Awards es el evento perfecto para esto, el juego es lo suficientemente grande para que logre destacar por su propia cuenta cuando sus creadores lo vean necesario. Por lo pronto, toca esperar.

    Recuerda, GTA VI llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S hasta el 26 de mayo del 2026. En temas relacionados, la nueva actualización para GTA Online ya está disponible. De igual forma, las nuevas políticas de YouTube afectarán a GTA VI.

    Nota del Autor:

    Grand Theft Auto VI será un evento a gran escala, de eso no hay duda. La cuestión es que muchos fans no pueden esperar. Ya quieren que esta entrega esté en nuestras manos, pero un proyecto de esta escala toma tiempo, y lo mejor es tener un producto de calidad, algo que no sucederá de la noche a la mañana.

    Vía: Rockstar 

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
