SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide ya tiene demo

El próximo 18 de noviembre por fin estará disponible SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide, el nuevo juego de Purple Lamp y THQ Nordic. Si no puedes esperar para disfrutar de la siguiente gran aventura de Bob Esponja y Patricio, te dará gusto escuchar que un demo ya está disponible.
Así es, en estos momentos ya puedes ingresar a la eShop, PlayStation Store, Microsoft Store o Steam y descargar el demo de SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide. De esta forma, tendrás una idea del tipo de juego que nos espera en solo unas semanas. Aquí podrás experimentar las nuevas habilidades de Bob Esponja y Patricio, así como disfrutar de un par de misiones en el nivel inicial de la aventura.
Bob Esponja está de regreso
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide es desarrollado por Purple Lamp, el mismo estudio que nos entregó el remake de Battle for Bikini Bottom hace un par de años, y quienes han trabajado en esta franquicia desde entonces. Aunque estos plataformeros en 3D no han logrado sobresalir mucho, los fans de esta propiedad han gozado de cada una de estas aventuras como si el 2003 nunca se hubiera ido.
Notablemente, este nuevo juego por fin le da el peso necesario a Patricio Estrella, quien protagoniza esta aventura junto a Bob Esponja, y el título nos da la oportunidad de cambiar entre estos personajes al instante. Recuerda, SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide llegará al PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 y PC el 18 de noviembre. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, este es el nuevo título de Nickelodeon.
Nota del Autor:
Como fan de Bob Esponja, SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide me atrae bastante. Sin embargo, los juegos de este personaje nunca llegan a ser tan entretenidos como uno piensa. Son divertidos durante el inicio, pero eventualmente se vuelven monótonos. Espero que esto no pase con la nueva entrega.
Vía: THQ Nordic