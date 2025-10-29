Nintendo actualiza Super Mario 3D All-Stars para Switch 2

Aunque ya no está a la venta, muchos tienen en su poder una copia de Super Mario 3D All-Stars. La colección llamó mucho la atención en su momento al ofrecer tres fantásticos de esta serie. Si bien dos tercios de este paquete ya están disponibles de otras formas, muchos aún le ven un gran valor a esta celebración. Es así que Nintendo ha compartido una nueva actualización para Super Mario 3D All-Stars.

En la noche del día de ayer, 28 de octubre, Nintendo compartió la actualización 1.1.4. de Super Mario 3D All-Stars. Esta versión es necesaria si quieres disfrutar de estos tres títulos en Switch 2, y soluciona algunos de los problemas que la colección presentaba en la nueva consola de la Gran N. De esta forma, no te puedes dar el lujo de ignorar esta mejora.

¿Super Mario 3D All-Stars es obsoleto?

Super Mario 3D All-Stars está conformado por Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Actualmente, las entregas de N64 y Wii ya están disponibles por otros medios, dejando solo a la aventura de GameCube como la única forma accesible hoy en día de disfrutar de esta aventura, aunque esto cambiará en un futuro.

Super Mario 64 está disponible en Switch Online, mientras que Super Mario Galaxy ya tiene su propia colección, la cual no es temporal. En lo que respecta a Super Mario Sunshine, se espera que este título eventualmente llegue a Switch Online en la nueva consola. Solo nos queda esperar para ver qué otras sorpresas tiene Nintendo para este plomero en un futuro.

Recuerda, la actualización 1.1.4 de Super Mario 3D All-Stars ya está disponible. En temas relacionados, este es el nuevo juego de GameCube para Switch Online. De igual forma, Mario formará parte del desfile de Acción de Gracias.

Nota del Autor:

Super Mario 3D All-Stars es un buen paquete, aunque algo obsoleto hoy en día. Es bueno ver que Nintendo no se olvida de la colección, pero es probable que los fans opten por Switch Online o la colección de Galaxy para disfrutar de estos espectaculares juegos.

Vía: Nintendo