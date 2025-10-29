    Conoce Board, hardware que combina juegos de mesa y videojuegos

    29/10/2025 12:25 p. m.

    Aunque el 99% de la industria está enfocada en las consolas y PC, el medio es tan grande que hay espacio para la experimentación. Un ejemplo perfecto de esto es Playdate. Ahora, a este grupo independiente se suma Board, una experiencia que combina la interactividad de los videojuegos con los juegos de mesa.

    Recientemente, Brynn Putnam, un emprendedor, anunció Board, un juego de mesa tradicional que se extiende sobre una superficie plana, pero ofrece interacciones digitales adicionales en una pantalla. El paquete incluye 12 juegos completamente originales, cada uno con conjuntos de piezas únicos, en donde la interactividad llega a un nuevo nivel.

    ¿Vale su precio?

    Board es una tableta con una pantalla de 24 pulgadas, incluye bocinas, tiene conectividad a internet y Bluetooth. Notablemente, aquí encontramos una memoria interna de 64 GB y espacio para un microSD, lo cual abre un sin fin de posibilidades para futuro soporte. Aunque todo esto suena interesante, hay un muro que probablemente muchos no puedan superar: su precio.

    Por innovador que es este producto, Board tiene un precio de $699 dólares, aunque por el momento hay un descuento que rebaja este hardware a $499 dólares. Esto sigue siendo bastante caro, pero recordemos que esto es algo que no está enfocado al público en general. 

    Su gran fortaleza

    Lo interesante, y lo que hará perdurará a Board, será el soporte de la comunidad. Con una ranura para microSD, es probable que algunas personas se den a la tarea de crear sus propios juegos de mesa interactivos que, con el paso del tiempo, sean capaces de crear una fuerte comunidad, similar a lo que vemos con Playdate.

    Recuerda, Board ya está disponible por solo $699 dólares. En temas relacionados, Shante tendrá un nuevo juego. De igual forma, Amazon despide a miles de empleados.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Board suena como un producto muy interesante, pero su precio va a alejar a más de una persona. De igual forma, combinar la interactividad de los videojuegos con los juegos de mesa es una idea que probablemente sea difícil de vender, incluso para aquellos que disfrutan de estas experiencias. 

    Vía: Board 

