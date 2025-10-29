WayForward confirma nuevo juego de Shantae

Poco a poco, Shantae se ha convertido en una de las series más amadas de WayForward. Si bien es cierto que este mismo año llegó Shantae Advance: Risky Revolution, esta es una entrega que comenzó su desarrollo como un título de GBA. En realidad han pasado seis años desde el último lanzamiento en forma de esta franquicia. De esta forma, es una grata sorpresa escuchar que un nuevo juego de Shantae ya está en desarrollo.
Durante la presentación de LRG3, WayForward ha confirmado que una nueva entrega de esta serie, conocida por el momento como Shantae 7, ya está en desarrollo. Así es, la medio genio y Risky Boots volverán a nuestras vidas en un futuro. Lamentablemente, por el momento no hay más detalles sobre este proyecto, por lo que solo nos queda esperar.
Una edición física en camino
Considerando que el anuncio de Shantae 7 se dio durante la presentación de LRG3, está claro que Limited Run Games se encargará de la distribución física de este título. Sin embargo, tampoco tenemos detalles sobre esta edición, aunque podemos esperar toda la mercancía a la que esta compañía nos tiene acostumbrados.
La pregunta es: ¿cuándo llegará Shante 7? Tomando en cuenta que WayForward ha mencionado que falta bastante tiempo antes de que muestren algo concreto, es probable que veamos un lanzamiento hasta el 2027, tal vez el 2026 si tenemos algo de suerte. Será muy interesante ver qué dirección toma el estudio con esta entrega, y ver si optan por seguir con el estilo metroidvania, o experimentar con nuevas ideas.
Recuerda, Shante 7 ya está en desarrollo, y en un futuro tendremos más información sobre este proyecto. En temas relacionados, aquí puedes ver nuestro gameplay de Shantae: Risky’s Revenge. De igual forma, Green Day ya tiene su propio juego estilo Game Boy.
Nota del Autor:
Esta es una gran noticia. Soy un gran fan de Shante, y la idea de tener una entrega completamente nueva es algo que me emociona. Considerando su estilo, me gustaría ver algo más enfocado en el estilo metroidvania, aunque si nos entregan algo como Seven Sirens también voy a estar contento.
Vía: LRG3