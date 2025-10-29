Revelan los juegos que llegarán a PS Plus en noviembre 2025

Indies, deportes y simuladores

Parece broma, pero el mes de octubre ya está terminando con gran velocidad, y eso significa en el mundo de los videojuegos que habrá obsequios para quienes tengan los servicios contratados en cualquiera de las diferentes plataformas. Con esto en mente, Sony está dando el primer paso para quienes quieran probar títulos que quizá dejaron pasar hace algunos años, ya sea del entorno indie o triple A.

SIE anunció los juegos esenciales que llegarán a PlayStation Plus en noviembre de 2025, ofreciendo una selección variada para los suscriptores del servicio. A partir del 4 de noviembre, los usuarios podrán descargar sin costo adicional Stray, EA Sports WRC 24 y Totally Accurate Battle Simulator, títulos que estarán disponibles hasta el 1 de diciembre.

El primero de ellos, Stray, desarrollado por BlueTwelve Studio, regresa como uno de los favoritos del público. Este juego de aventura y plataformas ambientado en un mundo futurista permite controlar a un gato que busca volver a casa. Desde su lanzamiento en 2022, ha sido elogiado por su atmósfera melancólica y su enfoque emocional, disponible tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5.

Por otro lado, EA Sports WRC 24 se presenta como la más reciente entrega del simulador oficial del Campeonato Mundial de Rally, desarrollado por Electronic Arts y Codemasters. Los jugadores pueden diseñar su propio coche de rally y competir en circuitos inspirados en eventos reales, con una experiencia enfocada al realismo y la velocidad en PlayStation 5.

Completando el catálogo se encuentra Totally Accurate Battle Simulator, una propuesta de estrategia con física exagerada en la que ejércitos absurdos libran combates históricos reinventados. Desarrollado por Landfall Games, este título ofrece un enfoque humorístico que mezcla falanges griegas, arqueros persas y elefantes cartagineses en batallas caóticas y divertidas, disponible para PS4 y PS5.

Vía: Polygon

Nota del autor: La selección está un poco floja para esta ocasión. Espero que en diciembre ofrezcan algo más llamativo.