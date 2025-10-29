New World de Amazon dejará de recibir actualizaciones

Los usuarios tienen poco tiempo para disfrutarlo

Amazon Games anunció el fin de las actualizaciones de contenido para New World: Aeternum, confirmando que su reciente expansión Nighthaven será la última en llegar al juego. La decisión forma parte de los despidos masivos dentro de la compañía, más de 14,000 empleos recortados, y de un reajuste interno que busca reducir el enfoque en los desarrollos AAA y los proyectos multijugador masivos.

En un comunicado, el estudio explicó que “ya no es sostenible continuar apoyando el juego con nuevas actualizaciones de contenido”. Sin embargo, Amazon aseguró que los servidores de New World permanecerán activos “hasta 2026”, mientras se mantendrán pequeñas correcciones de errores, fusiones de servidores y algunos eventos estacionales. Como gesto de agradecimiento a la comunidad, tanto Nighthaven como la expansión Rise of the Angry Earth estarán disponibles de manera gratuita para los jugadores de PC.

Lanzado originalmente en 2021, New World se presentó como el gran intento de Amazon por consolidarse en el mercado de los MMO. Aunque en sus primeros meses alcanzó picos de hasta 900,000 jugadores simultáneos, su base activa fue disminuyendo con el tiempo. Aun así, mantenía una comunidad fiel que rondaba los 50,000 jugadores concurrentes, lo que hacía pensar que el título se mantendría con vida por varios años más.

La noticia marca el cierre de una etapa para Amazon Games, que ahora reorientará sus esfuerzos hacia proyectos más sostenibles y colaboraciones externas. Con los servidores garantizados solo hasta 2026, el juego seguirá activo un tiempo más, aunque sin nuevo contenido ni futuro asegurado, cerrando lentamente un capítulo que alguna vez simbolizó la gran ambición de la empresa millonaria dentro del gaming en línea.

Vía: PCG

Nota del autor: Siempre sucede cuando algunos juegos ya no tienen futuro. Pero en este caso, la empresa solo quiere abaratar gastos.



