    New World de Amazon dejará de recibir actualizaciones

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS29/10/2025 7:07 p. m.

    Los usuarios tienen poco tiempo para disfrutarlo

    Amazon Games anunció el fin de las actualizaciones de contenido para New World: Aeternum, confirmando que su reciente expansión Nighthaven será la última en llegar al juego. La decisión forma parte de los despidos masivos dentro de la compañía, más de 14,000 empleos recortados, y de un reajuste interno que busca reducir el enfoque en los desarrollos AAA y los proyectos multijugador masivos.

    En un comunicado, el estudio explicó que “ya no es sostenible continuar apoyando el juego con nuevas actualizaciones de contenido”. Sin embargo, Amazon aseguró que los servidores de New World permanecerán activos “hasta 2026”, mientras se mantendrán pequeñas correcciones de errores, fusiones de servidores y algunos eventos estacionales. Como gesto de agradecimiento a la comunidad, tanto Nighthaven como la expansión Rise of the Angry Earth estarán disponibles de manera gratuita para los jugadores de PC.

    Lanzado originalmente en 2021, New World se presentó como el gran intento de Amazon por consolidarse en el mercado de los MMO. Aunque en sus primeros meses alcanzó picos de hasta 900,000 jugadores simultáneos, su base activa fue disminuyendo con el tiempo. Aun así, mantenía una comunidad fiel que rondaba los 50,000 jugadores concurrentes, lo que hacía pensar que el título se mantendría con vida por varios años más.

    La noticia marca el cierre de una etapa para Amazon Games, que ahora reorientará sus esfuerzos hacia proyectos más sostenibles y colaboraciones externas. Con los servidores garantizados solo hasta 2026, el juego seguirá activo un tiempo más, aunque sin nuevo contenido ni futuro asegurado, cerrando lentamente un capítulo que alguna vez simbolizó la gran ambición de la empresa millonaria dentro del gaming en línea.

    Vía: PCG

    Imagen

    Nota del autor: Siempre sucede cuando algunos juegos ya no tienen futuro. Pero en este caso, la empresa solo quiere abaratar gastos.


    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    New World de Amazon dejará de recibir actualizaciones
    New World de Amazon dejará de recibir actualizaciones
    Capcom confirma transmisión enfocada en Resident Evil 9
    Capcom confirma transmisión enfocada en Resident Evil 9
    Anuncian Pro Controller y Amiibo de Resident Evil 9 para Switch 2
    Anuncian Pro Controller y Amiibo de Resident Evil 9 para Switch 2
    Limited Run Games anuncia nueva versión de Little Samson
    Limited Run Games anuncia nueva versión de Little Samson
    Cinépolis proyectará película que fue prohibida en varios países
    Cinépolis proyectará película que fue prohibida en varios países
    El Día de Muertos llega a GTA Online
    El Día de Muertos llega a GTA Online
    Los servidores de Xbox caen debido a Microsoft Azure
    Los servidores de Xbox caen debido a Microsoft Azure
    Revelan los juegos que llegarán a PS Plus en noviembre 2025
    Revelan los juegos que llegarán a PS Plus en noviembre 2025
    Conoce Board, hardware que combina juegos de mesa y videojuegos
    Conoce Board, hardware que combina juegos de mesa y videojuegos
    WayForward confirma nuevo juego de Shantae
    WayForward confirma nuevo juego de Shantae
    Rockstar comparte nueva imagen de GTA VI
    Rockstar comparte nueva imagen de GTA VI
    Nintendo actualiza Super Mario 3D All-Stars para Switch 2
    Nintendo actualiza Super Mario 3D All-Stars para Switch 2
    SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide ya tiene demo
    SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide ya tiene demo
    YouTube cambia sus reglas previo al lanzamiento de GTA VI
    YouTube cambia sus reglas previo al lanzamiento de GTA VI
    Gameplanet le responde a Profeco por clausura de sus tiendas
    Gameplanet le responde a Profeco por clausura de sus tiendas
    CEO de Microsoft defiende el nuevo enfoque de Xbox
    CEO de Microsoft defiende el nuevo enfoque de Xbox
    ¿La franquicia Forza Motorsport desaparecerá?
    ¿La franquicia Forza Motorsport desaparecerá?
    Metroid Prime 4: Beyond podría recibir demo jugable
    Metroid Prime 4: Beyond podría recibir demo jugable
    Dragon Quest I & II HD-2D Remake tendrá portada reversible
    Dragon Quest I & II HD-2D Remake tendrá portada reversible
    El personal de EA no está feliz con la ayuda de la IA
    El personal de EA no está feliz con la ayuda de la IA
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo