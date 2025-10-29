    Cinépolis proyectará película que fue prohibida en varios países

    29/10/2025 3:03 p. m.

    Una apuesta por parte de la cadena

    El mundo del cine está pasando por una buena temporada, dado que la semana pasada llegaron estrenos destacados que arrasaron taquillas, entre ellos la cinta de Chainsaw Man y Frankenstein de Guillermo del Toro. Y aunque por ahora el público puede estar contento, hay un producto que está a nada de aparecer, el cual generó controversia en el mundo, a tal punto de no emitirse en varias secciones del globo terráqueo.


    Cinépolis incluirá en su cartelera una de las películas más controvertidas y perturbadoras de la historia del cine: A Serbian Film. El largometraje, conocido por su violencia extrema y contenido explícito que combina gore y sexualidad, ha sido prohibido en varios países, pero que agotó boletos en México. La función se realizará el 6 de noviembre en Cinépolis Diana como parte del Morbido Film Fest 2025.

    La cinta, originaria de Serbia, sigue a Milos, un actor de cine para adultos retirado y padre de familia, quien acepta participar en un proyecto experimental que pronto se convierte en una espiral de depravación y locura. La película aborda temas extremadamente delicados como pedofilia, incesto y necrofilia, lo que ha generado su censura total en naciones como Australia, Nueva Zelanda, Malasia, China y Filipinas. En otros lugares, como Estados Unidos y Reino Unido, se requirieron recortes significativos para permitir su exhibición.

    A pesar de la controversia, la película ha ganado notoriedad en plataformas digitales como Reddit, TikTok y Facebook, donde los usuarios destacan su contenido extremo y difícil de ver. En México, la decisión de proyectarla en un solo día como parte del festival asegura que solo quienes hayan comprado boletos previamente podrán presenciar la experiencia en pantalla grande.

    El Morbido Film Fest, reconocido por exhibir obras de horror y cine underground de México y el mundo, incorpora A Serbian Film a su programación como una muestra de cine experimental. La respuesta del público ha sido inmediata: los boletos para la función del 6 de noviembre ya están agotados, evidenciando el interés y la curiosidad que despierta esta película incluso ante su alto nivel de polémica.

    Vía: XTK

    Nota del autor: Este tipo de películas definitivamente llama la atención. Que la gente disfrute la única función el próximo mes.

    AldoLawson
    AldoLawson
