El Día de Muertos llega a GTA Online

    29/10/2025 1:47 p. m.

    Las festividades se hacen presentes

    En estos momentos los fanáticos de Rockstar Games están impacientes por probar su siguiente gran lanzamiento, el cual presuntamente llegaría este año pero que desafortunadamente se atraso para Mayo del 2026. Con esto en mente, la desarrolladora debe pensar en alguna forma para mantener entretenido al público, y la solución llegó en forma de GTA Online, título que sigue sumando actualizaciones conforme pasan los meses.

    Se ha anunciado el regreso de las festividades del Día de Muertos, ofreciendo recompensas temáticas y modos de juego especiales por tiempo limitado. A partir del 30 de octubre y hasta el 5 de noviembre, los jugadores podrán conseguir gratuitamente la clásica máscara Calaca Romance, la máscara Calaca Floral y la camiseta conmemorativa, artículos inspirados en la tradicional celebración mexicana y que regresan por demanda popular.

    El evento también incluye el estreno de Homicida (submarino Ramius), una nueva versión del modo clásico de Halloween que traslada la acción a los oscuros pasillos de un submarino. En este modo, el homicida comienza con una escopeta, mientras que las víctimas deben sobrevivir con solo una linterna. Si logran resistir tres minutos, los roles se invierten. Participar en este evento ofrece el doble de GTA$ y RP, mientras que las versiones anteriores del modo Homicida estarán disponibles hasta el 5 de noviembre.

    Además de las recompensas festivas, GTA Online mantiene activa su temporada de Halloween en Los Santos, con nuevos eventos, vehículos y bonificaciones semanales. Entre los regalos destacados se encuentra el Benefactor Krieger, disponible de manera gratuita para todos los jugadores en Legendary Motorsport hasta el 5 de noviembre.

    Finalmente, el espeluznante modo Ataque zombi en Ludendorff regresa durante las próximas dos semanas con el triple de GTA$ y RP, ofreciendo más incentivos para sumergirse en el ambiente de terror y celebración que invade el universo de GTA Online durante esta temporada.

    El juego está disponible en consolas y PC.

    Nota del autor: El día de muertos ya se hizo tema mainstream, por lo que era lógica su llegada a GTA. Con esto quizá algunos esperen el sexto juego con más paciencia.

