Hollywood enfrenta su mayor crisis en la historia

Por décadas, Hollywood ha sido el centro de entretenimiento por excelencia. Sin embargo, el último año ha sido poco amigable con esta industria. Debido a una serie de impuestos y recorte de presupuestos, más del 20% de la plantilla de trabajadores han abandonado este mundo, y todo indica a que estamos frente a una crisis inimaginable.

De acuerdo con un reciente reporte de The Wall Street Journal, las plataformas de streaming, inmersas en recortes y planes de ahorro extremos, han alterado el ecosistema de Hollywood, ocasionando una crisis financiera sin precedentes. Desde el 2023, más de 40 mil empleados, más de un 20% de la industria, han abandonado el mundo de las películas.

Una crisis a gran escala

Los más de 40 mil empleados despedidos no solo toma en consideración a personas que trabajan directamente en una producción cinematográfica, sino que también ha afectado al personal del sector de restaurantes, alquileres, transporte, aspectos técnicos, guionistas, animadores y proveedores de todo tipo. Esto ha desembocado en una tasa de desempleo entre profesionales del entretenimiento del 5.7% en Los Ángeles.

Aunque Hollywood está pasando por una crisis, esto no quiere decir que la industria cinematográfica esté en una mala posición. Las grandes producciones simplemente han optado por cambiar de sede, grabando en Nuevo México, Canadá y Georgia, lugares en donde es más barato trabajar en una producción a gran escala, y en donde los impuestos no son tan grandes.

Una industria en evolución

La industria cinematográfica en Estados Unidos se ha tenido que adaptar a los recientes problemas y retos financieros que la administración de Donald Trump ha impuesto. Junto a esto, el auge de la inteligencia artificial generativa también ha puesto en duda muchos de los trabajos que antes eran una garantía. Esto sin contar el aumento de viviendo en Hollywood y el desplazamiento que esto ocasiona en diversas comunidades.

Aunque el cine continuará, es probable que Hollywood deje de ser el centro de atención, y otras partes del mundo logren sobresalir al ofrecer alternativas más amigables para las producciones.

Vía: The Wall Street Journal