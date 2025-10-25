El fracaso de Tron: Ares es el final de la serie y Jared Leto

Aunque Tron: Ares tuvo una recepción inicial positiva, con muchas reseñas señalando al apartado visual y a la música como una de las mejores aportaciones de esta entrega a la serie, el desempeño comercial de este largometraje ha sido todo menos positivo. De esta forma, se ha señalado a Jared Leto como uno de los principales responsables de este fracaso, algo que pondría fin a la carrera de este actor.

Con un presupuesto de $180 millones, Tron: Ares ha recaudado solo $64 millones de dólares, posicionando a esta entrega como uno de los grandes fracasos del 2025. Lo interesante, es que Jared Leto fue uno de los responsables de este proyecto. Su pasión por este mundo lo llevó a protagonizar una nueva entrega, pero la realidad es que pocas personas están interesadas en el mundo de Tron y en el actor.

El fin de Tron y Jared Leto

De acuerdo con una agencia actoral, Tron: Ares era una receta para el fracaso, ya que la propiedad no tiene un interés general, y su reputación ha logrado mantenerse activa gracias a un grupo de dedicados fans. Por otro lado, el público no está contento con Jared Leto. Si bien el actor ganó un Óscar en el 2013, su reputación ha sufrido bastante al protagonizar múltiples controversias.

Es así que un reporte de The Hollywood Reporter ha revelado que Tron será retirado de los cines, probablemente tenga vida gracias a una serie en Disney+, pero pasará algo de tiempo antes de que veamos una nueva película, si es que esto llega a pasar. Por su parte, parece que las grandes compañías dejarán de lado a Jared Leto, alejándose así de la mala reputación que el actor ha ganado.

Disney, por su parte, se ha mantenido en silencio, pero es probable que no esté contento con el fracaso comercial de Tron: Ares. En temas relacionados, Cinepolis tendrá una oferta especial en boletos. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre el fracaso de esta película.

Vía: The Hollywood Reporter