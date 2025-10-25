    El fracaso de Tron: Ares es el final de la serie y Jared Leto

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS25/10/2025 11:00 a. m.

    Aunque Tron: Ares tuvo una recepción inicial positiva, con muchas reseñas señalando al apartado visual y a la música como una de las mejores aportaciones de esta entrega a la serie, el desempeño comercial de este largometraje ha sido todo menos positivo. De esta forma, se ha señalado a Jared Leto como uno de los principales responsables de este fracaso, algo que pondría fin a la carrera de este actor.

    Con un presupuesto de $180 millones, Tron: Ares ha recaudado solo $64 millones de dólares, posicionando a esta entrega como uno de los grandes fracasos del 2025. Lo interesante, es que Jared Leto fue uno de los responsables de este proyecto. Su pasión por este mundo lo llevó a protagonizar una nueva entrega, pero la realidad es que pocas personas están interesadas en el mundo de Tron y en el actor.

    El fin de Tron y Jared Leto

    De acuerdo con una agencia actoral, Tron: Ares era una receta para el fracaso, ya que la propiedad no tiene un interés general, y su reputación ha logrado mantenerse activa gracias a un grupo de dedicados fans. Por otro lado, el público no está contento con Jared Leto. Si bien el actor ganó un Óscar en el 2013, su reputación ha sufrido bastante al protagonizar múltiples controversias.

    Es así que un reporte de The Hollywood Reporter ha revelado que Tron será retirado de los cines, probablemente tenga vida gracias a una serie en Disney+, pero pasará algo de tiempo antes de que veamos una nueva película, si es que esto llega a pasar. Por su parte, parece que las grandes compañías dejarán de lado a Jared Leto, alejándose así de la mala reputación que el actor ha ganado.

    Disney, por su parte, se ha mantenido en silencio, pero es probable que no esté contento con el fracaso comercial de Tron: Ares. En temas relacionados, Cinepolis tendrá una oferta especial en boletos. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre el fracaso de esta película.

    Imagen

    Vía: The Hollywood Reporter

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Así puedes obtener el boleto especial de Harry Potter de Cinemex en México
    Así puedes obtener el boleto especial de Harry Potter de Cinemex en México
    The Walking Dead aún tiene 15 años de vida
    The Walking Dead aún tiene 15 años de vida
    Apple TV+ cambia de nombre a Apple TV
    Apple TV+ cambia de nombre a Apple TV
    Fecha para la segunda temporada de X-Men ‘97
    Fecha para la segunda temporada de X-Men ‘97
    F1: The Movie llegará a Apple TV a finales de este año
    F1: The Movie llegará a Apple TV a finales de este año
    Tron: Ares fracasa en la taquilla
    Tron: Ares fracasa en la taquilla
    Actor de Return to Silent Hill advierte sobre la película
    Actor de Return to Silent Hill advierte sobre la película
    La película de Superman es todo un éxito en HBO Ma
    La película de Superman es todo un éxito en HBO Ma
    Precio de los vasos de Tron: Ares en Cinépolis en México
    Precio de los vasos de Tron: Ares en Cinépolis en México
    Primer tráiler y fecha de El Caballero de los Siete Reinos
    Primer tráiler y fecha de El Caballero de los Siete Reinos
    Elijah Wood habla sobre la nueva película de El Señor de los Anillos
    Elijah Wood habla sobre la nueva película de El Señor de los Anillos
    Nuevo vistazo de A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Game of Thrones
    Nuevo vistazo de A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Game of Thrones
    Bad Bunny crea versión en inglés de El Chavo del 8 para Saturday Night Live
    Bad Bunny crea versión en inglés de El Chavo del 8 para Saturday Night Live
    Emma Watson, actriz de Hermione, revela por qué dejó de actuar
    Emma Watson, actriz de Hermione, revela por qué dejó de actuar
    Ya sabemos cuándo llegaría el primer tráiler de Avengers: Doomsday
    Ya sabemos cuándo llegaría el primer tráiler de Avengers: Doomsday
    La película de Star Wars de James Mangold corre peligro
    La película de Star Wars de James Mangold corre peligro
    Nuevo tráiler de Frankenstein de Guillermo del Toro
    Nuevo tráiler de Frankenstein de Guillermo del Toro
    Las acciones de Netflix bajan por culpa de Elon Musk
    Las acciones de Netflix bajan por culpa de Elon Musk
    Demon Slayer: Castillo Infinito supera a Superman en taquilla
    Demon Slayer: Castillo Infinito supera a Superman en taquilla
    Éstos son los vasos especiales de Tron: Ares en Cinemex y Cinépolis
    Éstos son los vasos especiales de Tron: Ares en Cinemex y Cinépolis
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo