Capcom confirma transmisión enfocada en Resident Evil 9

Conoceremos más sobre el juego

Este día salieron una oleada de noticias repentinas de Residen Evil 9: Requiem, próximo lanzamiento estrella de Capcom que promete dar un soplo de aire fresco a la franquicia de horror y acción. Lo primero que mencionaron, es que se lanzará un Amiibo y Pro Controller para la consola Switch 2, lo cual se siente como algo exclusivo para los fans de Nintendo. Y esas no son todas las novedades en torno al producto.

La empresa confirmó la realización de un nuevo “Resident Evil Showcase” programado para principios de 2026, en el que ofrecerá una mirada más profunda al ya mencionado RE9, la próxima gran entrega de su legendaria franquicia de terror y supervivencia.

Aunque la compañía no reveló qué contenidos o anuncios específicos se presentarán durante la transmisión, adelantó que el evento servirá como el espacio ideal para conocer más detalles del título y sus innovaciones técnicas. Se espera que el evento incluya gameplay, entrevistas con desarrolladores y posibles anuncios relacionados con futuras expansiones o colaboraciones.

Resident Evil 9: Requiem está programado para lanzarse el 27 de febrero de 2026 y será la novena entrega principal de la saga. El juego aprovechará toda la potencia del RE ENGINE, ofreciendo un nivel de realismo sin precedentes en la serie, con expresiones faciales detalladas, texturas de piel realistas y efectos visuales avanzados.

Con este evento, Capcom busca mantener viva la expectativa entre los fanáticos mientras continúa reforzando la presencia de la saga en la actual generación de consolas, prometiendo una experiencia intensa y visualmente impactante para los seguidores del survival horror.

Se lanzará en PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.

Vía: GN

Nota del autor: Pensé que sería más próximo el evento, pero aún queda rato. Ojalá en TGA nos muestren un tráiler aunque sea.