    Senado aprueba impuesto a videojuegos violentos en México

    Por 0 COMENTARIOS29/10/2025 4:47 p. m.

    No hubo escapatoria para esta ley

    El Senado de la República aprobó la creación de un nuevo impuesto del 8% para los videojuegos considerados violentos, una medida que impactará directamente en el costo de estos productos y servicios digitales a partir del próximo año. La iniciativa, incluida dentro del Paquete Económico 2026, fue avalada como parte de las reformas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con 75 votos a favor y 37 en contra.

    El gravamen no solo se aplicará a los títulos físicos o digitales que sean clasificados como violentos, sino también a las plataformas que los distribuyen. Esto significa que servicios como Xbox Game Pass, PlayStation Plus y Switch Online podrían ver incrementos en sus precios debido a esta nueva carga fiscal. La medida busca, según los legisladores que la promovieron, desincentivar el consumo de contenidos con altos niveles de violencia entre los jóvenes.

    El impuesto forma parte del conjunto de reformas fiscales aprobadas por la Cámara de Senadores, que también incluyen cambios a la Ley Federal de Derechos y al Código Fiscal de la Federación. Una vez concluido el proceso legislativo, las modificaciones serán enviadas al Poder Ejecutivo para su promulgación, con entrada en vigor el 1 de enero de 2026.

    Con esta decisión, México se convertirá en uno de los pocos países que aplican un impuesto específico a los videojuegos catalogados como violentos. La medida ha generado reacciones mixtas entre la comunidad gamer y la industria, que advierten que el nuevo gravamen podría afectar la accesibilidad y encarecer aún más el entretenimiento digital en el país.

    Al final, no sirvió demasiado lo que grupos en oposición querían evitar hasta cierto nivel. Quizá el voto del pueblo debió ser esencial en esta ocasión.

    Vía: LU

    Nota del autor: Esto significa que si juegos como GTA VI llegan a valer $100 USD, aquí mínimo costará $2,500 MXN. Situación bastante triste.


