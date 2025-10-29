    Limited Run Games anuncia nueva versión de Little Samson

    Por 0 COMENTARIOS29/10/2025 3:27 p. m.

    En 1992, los usuarios del NES recibieron Little Samson. Pese a llegar cuando el SNES ya estaba en marcha, el trabajo de Shinichi Yoshimoto fue bien recibido, y rápidamente se volvió un clásico de la consola de 8-bits. El título es divertido, pero nada del otro mundo. Sin embargo, el mercado de coleccionismo ha convertido a esta experiencia en una mina de oro, con copias llegando a costar más de $20 mil dólares. De esta forma, muchos se sorprendieron al darse a conocer que Limited Run Games ya está trabajando en una versión para Switch.

    Como parte de una celebración por el décimo aniversario de la compañía, Limited Run Games ha confirmado que ya están trabajando en una versión de Little Samson para plataformas modernas, la cual va a estar disponible en algún punto del 2026. De esta forma, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de este título sin la necesidad de vender un órgano en el proceso.

    ¿Limited Run Games es el indicado?

    Esta nueva versión de Little Samson utilizará el Carbon Engine de Limited Run Games, el cual han utilizado para darle nueva vida a juegos clásicos. De igual forma, se espera que la compañía ponga a la venta varias ediciones físicas de esta entrega que, si bien no llegarán a ser tan caras como una copia de la versión de NES, tampoco van a ser completamente baratas.

    Sin embargo, muchos han cuestionado si este es el camino correcto, ya que Limited Run Games ha sido criticado severamente en los últimos meses por la debatible calidad de sus productos, los cuales parecen ya no estar al nivel que caracterizó a la compañía hace tiempo. 

    Solo nos queda esperar para ver qué tal está la nueva versión de Little Samson, y si esto va a ser suficiente para que las copias de NES bajen de su ridículo precio. En temas relacionados, WayForward ya está trabajando en Shantae 7. De igual forma, Limited Run Games ya está trabajando en otra colección de clásicos.

    Nota del Autor:

    Es inconcebible que Little Samson cueste más de $20 mil dólares. Estamos hablando de que con esa cantidad de dinero puedes comprar un terreno en una parte de México. Solo espero que la versión de Limited Run Games no siga este mismo camino.

    Vía: Nintendo Life

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
