    Anuncian colección de juegos clásicos de Nickelodeon

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS16/09/2025 1:47 p. m.
    plato

    La nostalgia del color naranja está presente

    En estos momentos los juegos retro se han puesto de moda en forma de lanzar colecciones para consolas y PC, y esto lo hemos visto hace poco con la saga Tetris, Bubsy, Mortal Kombat, y más que han logrado consolidarse hasta ser grandes nombres en la industria. Y ahora, de manera inesperada, las empresas que prestaron sus licencias están viendo que puede ser muy redituable, así que un canal infantil se suma a la tendencia.

    Limited Run Games ha sorprendido a los fans de la animación con el anuncio de Nickelodeon Splat Pack, una colección retro que reúne varios clásicos de la cadena televisiva. El título llegará a Switch, PS5 y PC ampliando el catálogo de juegos nostálgicos en las consolas de la actualidad.

    La recopilación incluye joyas de los años noventa como Aaahh!!! Real Monsters (SNES y SEGA Genesis), Nickelodeon G.U.T.S. (SNES) y Rocko’s Modern Life: Spunky’s Dangerous Day (SNES). Cada uno rescata la esencia de la serie original: los monstruos Ickis, Krumm y Oblina deben aprobar exámenes en más de 25 niveles, Rocko se enfrenta a los peligros de O’Town para salvar a Spunky, y los jugadores pueden revivir las pruebas extremas del popular programa de televisión en Nickelodeon G.U.T.S.

    Aquí su avance:

    Para los coleccionistas, Limited Run Games ofrecerá tres versiones físicas. La Edición Estándar incluye únicamente la colección, mientras que la Classic Edition agrega una caja estilo VHS con slipcover, un póster doble, un llavero retro en PVC y una hoja de pegatinas. Finalmente, la Collector’s Edition suma todo lo anterior junto a un lanyard de Rocko, un adorno de escritorio del Aggro Crag con luz, un peluche de Krumm con ojos magnéticos, un set de pines de esmalte, seis gorras “Crazy Caps” y pegatinas adicionales.

    El anuncio ha generado entusiasmo entre los seguidores de Nickelodeon y los amantes de los videojuegos retro, pues representa la oportunidad de revivir títulos que marcaron a una generación. Con su llegada en próximos meses, Nickelodeon Splat Pack se perfila como un lanzamiento atractivo tanto para jugadores nostálgicos como para nuevas audiencias que quieran descubrir estas aventuras clásicas.

    Podrás hacer la precompra a partir del 19 de septiembre.

    Vía: NT

    Imagen

    Nota del autor: Creo que sí me voy a comprar esta colección, es buena temporada para hacerse con compilaciones.


    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo