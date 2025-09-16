Anuncian colección de juegos clásicos de Nickelodeon

La nostalgia del color naranja está presente

En estos momentos los juegos retro se han puesto de moda en forma de lanzar colecciones para consolas y PC, y esto lo hemos visto hace poco con la saga Tetris, Bubsy, Mortal Kombat, y más que han logrado consolidarse hasta ser grandes nombres en la industria. Y ahora, de manera inesperada, las empresas que prestaron sus licencias están viendo que puede ser muy redituable, así que un canal infantil se suma a la tendencia.

Limited Run Games ha sorprendido a los fans de la animación con el anuncio de Nickelodeon Splat Pack, una colección retro que reúne varios clásicos de la cadena televisiva. El título llegará a Switch, PS5 y PC ampliando el catálogo de juegos nostálgicos en las consolas de la actualidad.

La recopilación incluye joyas de los años noventa como Aaahh!!! Real Monsters (SNES y SEGA Genesis), Nickelodeon G.U.T.S. (SNES) y Rocko’s Modern Life: Spunky’s Dangerous Day (SNES). Cada uno rescata la esencia de la serie original: los monstruos Ickis, Krumm y Oblina deben aprobar exámenes en más de 25 niveles, Rocko se enfrenta a los peligros de O’Town para salvar a Spunky, y los jugadores pueden revivir las pruebas extremas del popular programa de televisión en Nickelodeon G.U.T.S.

Aquí su avance:

Para los coleccionistas, Limited Run Games ofrecerá tres versiones físicas. La Edición Estándar incluye únicamente la colección, mientras que la Classic Edition agrega una caja estilo VHS con slipcover, un póster doble, un llavero retro en PVC y una hoja de pegatinas. Finalmente, la Collector’s Edition suma todo lo anterior junto a un lanyard de Rocko, un adorno de escritorio del Aggro Crag con luz, un peluche de Krumm con ojos magnéticos, un set de pines de esmalte, seis gorras “Crazy Caps” y pegatinas adicionales.

El anuncio ha generado entusiasmo entre los seguidores de Nickelodeon y los amantes de los videojuegos retro, pues representa la oportunidad de revivir títulos que marcaron a una generación. Con su llegada en próximos meses, Nickelodeon Splat Pack se perfila como un lanzamiento atractivo tanto para jugadores nostálgicos como para nuevas audiencias que quieran descubrir estas aventuras clásicas.

Podrás hacer la precompra a partir del 19 de septiembre.

Vía: NT

Nota del autor: Creo que sí me voy a comprar esta colección, es buena temporada para hacerse con compilaciones.



