Anuncian Pro Controller y Amiibo de Resident Evil 9 para Switch 2

    29/10/2025 5:23 p. m.

    Capcom reveló nuevas sorpresas relacionadas con Resident Evil 9: Requiem, entre ellas un control especial para Nintendo Switch 2 y el primer amiibo oficial inspirado en la franquicia. Ambos productos llegarán como parte del lanzamiento del esperado título, que debutará el 27 de febrero de 2026.

    El Switch 2 Pro Controller edición Resident Evil contará con un diseño temático que incluye recortes de periódicos ficticios del universo del juego, ofreciendo un toque visual único para los fans. Este mando se lanzará el mismo día que el videojuego y formará parte de una edición especial limitada.

    Por otra parte, Capcom confirmó la llegada del amiibo de Grace Ashcroft, la nueva protagonista de Resident Evil 9: Requiem. Aunque el diseño final aún no ha sido mostrado, la compañía adelantó que el coleccionable estará disponible durante el verano de 2026, marcando la primera colaboración oficial entre la saga Resident Evil y la línea de figuras amiibo de Nintendo.

    Con estos anuncios, Capcom busca fortalecer la presencia de RE en la nueva generación de consolas de Nintendo. Tanto el control como el amiibo prometen convertirse en piezas de colección para los seguidores de la icónica serie de terror y supervivencia.

    Recuerda que esta nueva entrega también llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC.

    Nota del autor: Rayos, espero tener dinero para ese control, ya que me gustan los de edición especial. Será cuestión de ver el precio y considerarlo.



