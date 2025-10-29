Resident Evil 9 tendrá edición especial física

Nadie querrá dejarla fuera de su colección

Hoy salió a luz mucha información en relación a Resident Evil 9: Requiem, próxima entrega de la franquicia que promete ser la innovación en el survival horror de Capcom. Y es que se anunciaron productos especiales como controles, figura amiibo y hasta la promesa de una transmisión especial para conocer más detalles del título. Sin embargo, todavía falta por nombrar un elemento más que interesará a los coleccionistas.

Capcom reveló ediciones especiales de este juego en particular. Entre ellas destacan la Edición Deluxe y la Edición Premium Steelbook , ambas diseñadas para los fanáticos que buscan una experiencia más completa y con contenido exclusivo.

La Edición Deluxe incluye el juego base junto con un paquete especial de contenido adicional que ofrece cinco trajes alternativos, cuatro diseños de armas, dos filtros visuales, dos amuletos para armas y otros extras temáticos que expanden la personalización y la inmersión del juego. Esta versión está pensada para quienes desean disfrutar de Resident Evil 9: Requiem con un toque de estilo y variedad estética.

Por su parte, la Edición Premium Steelbook eleva la propuesta al incluir todo el contenido de la Deluxe, además de una tarjeta lenticular de edición limitada y la caja metálica de colección con arte exclusivo. Con un precio estimado de $90 dólares, esta versión busca convertirse en un objeto de colección imprescindible para los seguidores de la franquicia.

Junto a estas ediciones, Capcom también anunció el Resident Evil Generation Pack , una colección especial para Nintendo Switch 2 que incluye Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition y Resident Evil 9: Requiem. Con estos prodcutos, Capcom continúa celebrando la evolución de su icónica serie, reforzando su legado dentro del género survival horror.

Vía: GN

Nota del autor: La promoción de este juego es inmensa. Esperemos que el resultado sea algo interesante de experimentar.