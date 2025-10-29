    La película de Hello Kitty estrenará en 2028

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS29/10/2025 7:43 p. m.

    El proyecto ya casi toma forma

    En caso de que algunos no lo recuerden, hace un tiempo se confirmó que la franquicia de Hello Kitty tendrá su propia película, ya que la marca de Sanrio ha tenido un impulso importante en los últimos años, lo cual hace que la empresa se esté convirtiendo en las más grandes si hablamos de recaudación de dinero. Y ahora, que ha pasado un tiempo, sale nueva información que posiblemente emocionará a los fans.


    Warner Bros. Animation y New Line Cinema confirmaron oficialmente que la película llegará a los cines el 21 de julio de 2028, marcando el debut de la icónica personaje en Hollywood. El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial del estudio en Instagram, acompañando la noticia con entusiasmo y emojis característicos de la marca.

    El largometraje seguirá a Hello Kitty y sus amigos en una aventura cinematográfica diseñada para atraer a públicos de todas las edades. La dirección estará a cargo de Leo Matsuda, conocido por el cortometraje Inner Workings y por su trabajo como artista de storyboard en producciones como Zootopia y Ralph el Demoledor. Dana Fox, guionista de Wicked, escribió el borrador más reciente del guión.

    Este proyecto fue anunciado por primera vez en 2019 por New Line Cinema y representa la primera vez que Sanrio concede los derechos cinematográficos de la marca para una producción de gran formato en inglés. Aún se desconoce si Kitty White hablará en la película, ya que históricamente el personaje ha permanecido en silencio debido a su particular diseño sin boca.

    Además de Hello Kitty, Sanrio ha autorizado la inclusión de otros personajes como Gudetama, My Melody y Little Twin Stars, lo que sugiere que los fanáticos podrían ver un verdadero crossover dentro del universo de la compañía. El filme promete ser una celebración del clásico personaje mientras se expande por primera vez al cine.

    Vía: Variety

    Imagen

    Nota del autor: Me preguntó de qué podría tratar esta película. Aunque si salió una nueva de Garfield hace nada de tiempo, seguro encontrarán una trama adecuado.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    La película de Hello Kitty estrenará en 2028
    La película de Hello Kitty estrenará en 2028
    Resident Evil 9 tendrá edición especial física
    Resident Evil 9 tendrá edición especial física
    Capcom confirma transmisión enfocada en Resident Evil 9
    Capcom confirma transmisión enfocada en Resident Evil 9
    Anuncian Pro Controller y Amiibo de Resident Evil 9 para Switch 2
    Anuncian Pro Controller y Amiibo de Resident Evil 9 para Switch 2
    Senado aprueba impuesto a videojuegos violentos en México
    Senado aprueba impuesto a videojuegos violentos en México
    Limited Run Games anuncia nueva versión de Little Samson
    Limited Run Games anuncia nueva versión de Little Samson
    Cinépolis proyectará película que fue prohibida en varios países
    Cinépolis proyectará película que fue prohibida en varios países
    El Día de Muertos llega a GTA Online
    El Día de Muertos llega a GTA Online
    Los servidores de Xbox caen debido a Microsoft Azure
    Los servidores de Xbox caen debido a Microsoft Azure
    Revelan los juegos que llegarán a PS Plus en noviembre 2025
    Revelan los juegos que llegarán a PS Plus en noviembre 2025
    Conoce Board, hardware que combina juegos de mesa y videojuegos
    Conoce Board, hardware que combina juegos de mesa y videojuegos
    WayForward confirma nuevo juego de Shantae
    WayForward confirma nuevo juego de Shantae
    Rockstar comparte nueva imagen de GTA VI
    Rockstar comparte nueva imagen de GTA VI
    Nintendo actualiza Super Mario 3D All-Stars para Switch 2
    Nintendo actualiza Super Mario 3D All-Stars para Switch 2
    SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide ya tiene demo
    SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide ya tiene demo
    YouTube cambia sus reglas previo al lanzamiento de GTA VI
    YouTube cambia sus reglas previo al lanzamiento de GTA VI
    Gameplanet le responde a Profeco por clausura de sus tiendas
    Gameplanet le responde a Profeco por clausura de sus tiendas
    CEO de Microsoft defiende el nuevo enfoque de Xbox
    CEO de Microsoft defiende el nuevo enfoque de Xbox
    ¿La franquicia Forza Motorsport desaparecerá?
    ¿La franquicia Forza Motorsport desaparecerá?
    Metroid Prime 4: Beyond podría recibir demo jugable
    Metroid Prime 4: Beyond podría recibir demo jugable
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo