La película de Hello Kitty estrenará en 2028

El proyecto ya casi toma forma

En caso de que algunos no lo recuerden, hace un tiempo se confirmó que la franquicia de Hello Kitty tendrá su propia película, ya que la marca de Sanrio ha tenido un impulso importante en los últimos años, lo cual hace que la empresa se esté convirtiendo en las más grandes si hablamos de recaudación de dinero. Y ahora, que ha pasado un tiempo, sale nueva información que posiblemente emocionará a los fans.





Warner Bros. Animation y New Line Cinema confirmaron oficialmente que la película llegará a los cines el 21 de julio de 2028, marcando el debut de la icónica personaje en Hollywood. El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial del estudio en Instagram, acompañando la noticia con entusiasmo y emojis característicos de la marca.

El largometraje seguirá a Hello Kitty y sus amigos en una aventura cinematográfica diseñada para atraer a públicos de todas las edades. La dirección estará a cargo de Leo Matsuda, conocido por el cortometraje Inner Workings y por su trabajo como artista de storyboard en producciones como Zootopia y Ralph el Demoledor. Dana Fox, guionista de Wicked, escribió el borrador más reciente del guión.

Este proyecto fue anunciado por primera vez en 2019 por New Line Cinema y representa la primera vez que Sanrio concede los derechos cinematográficos de la marca para una producción de gran formato en inglés. Aún se desconoce si Kitty White hablará en la película, ya que históricamente el personaje ha permanecido en silencio debido a su particular diseño sin boca.

Además de Hello Kitty, Sanrio ha autorizado la inclusión de otros personajes como Gudetama, My Melody y Little Twin Stars, lo que sugiere que los fanáticos podrían ver un verdadero crossover dentro del universo de la compañía. El filme promete ser una celebración del clásico personaje mientras se expande por primera vez al cine.

Vía: Variety

Nota del autor: Me preguntó de qué podría tratar esta película. Aunque si salió una nueva de Garfield hace nada de tiempo, seguro encontrarán una trama adecuado.