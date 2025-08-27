Se presenta la línea Kraken Kitty V3 de Razer

Combinan calidad y estética

Razer anunció el lanzamiento de la nueva línea de headsets Kraken Kitty V3, integrada por los modelos Kraken Kitty V3 Pro y Kraken Kitty V3 X. Conectividad multiplataforma, diseño distintivo con orejas de gato y tecnología de iluminación Razer Chroma RGB son los principales atractivos de esta evolución de la serie más popular de la marca entre la comunidad gamer.

El Kraken Kitty V3 Pro está dirigido a creadores de contenido y jugadores que buscan combinar estilo y rendimiento. Ofrece tres modos de conectividad, Razer HyperSpeed Wireless de 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 y USB-A con cable, además de orejas reactivas con iluminación RGB sincronizada con más de 300 juegos y 500 dispositivos. Entre sus características destacan un micrófono retráctil HyperClear Super Wideband, drivers TriForce Titanium de 40 mm, sonido envolvente THX Spatial Audio y almohadillas de cuero sintético premium con espuma de memoria para mayor confort.

De momento no hay fecha para latam

Junto con este modelo se presentó el Kraken Kitty V3 X, una versión ligera y versátil con apenas 270 gramos de peso. Está equipado con micrófono cardioide Razer HyperClear, drivers TriForce de 40 mm y sonido surround 7.1, además de una conexión universal de 3,5 mm que lo hace compatible con múltiples dispositivos. Su diseño busca ofrecer comodidad prolongada sin sacrificar rendimiento, siendo ideal para jugadores que priorizan practicidad y estilo en cualquier plataforma.

Con esta nueva generación, Razer refuerza su legado en el mercado de periféricos al combinar un diseño expresivo con un rendimiento de clase A. La compañía destacó que la línea Kraken Kitty V3 estará disponible próximamente en Latinoamérica, consolidando a estos modelos como referentes en gaming, transmisión en vivo y creación de contenido.

Vía: Razer

Nota del autor: Lo bueno de Razer que sus precios no son tan altos en comparación a otros. Así que quizá se buena opción comprarlos.



