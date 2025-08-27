    Se presenta la línea Kraken Kitty V3 de Razer

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS27/08/2025 5:58 p. m.

    Combinan calidad y estética

    Razer anunció el lanzamiento de la nueva línea de headsets Kraken Kitty V3, integrada por los modelos Kraken Kitty V3 Pro y Kraken Kitty V3 X. Conectividad multiplataforma, diseño distintivo con orejas de gato y tecnología de iluminación Razer Chroma RGB son los principales atractivos de esta evolución de la serie más popular de la marca entre la comunidad gamer.

    El Kraken Kitty V3 Pro está dirigido a creadores de contenido y jugadores que buscan combinar estilo y rendimiento. Ofrece tres modos de conectividad, Razer HyperSpeed Wireless de 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 y USB-A con cable, además de orejas reactivas con iluminación RGB sincronizada con más de 300 juegos y 500 dispositivos. Entre sus características destacan un micrófono retráctil HyperClear Super Wideband, drivers TriForce Titanium de 40 mm, sonido envolvente THX Spatial Audio y almohadillas de cuero sintético premium con espuma de memoria para mayor confort.

    De momento no hay fecha para latam

    Junto con este modelo se presentó el Kraken Kitty V3 X, una versión ligera y versátil con apenas 270 gramos de peso. Está equipado con micrófono cardioide Razer HyperClear, drivers TriForce de 40 mm y sonido surround 7.1, además de una conexión universal de 3,5 mm que lo hace compatible con múltiples dispositivos. Su diseño busca ofrecer comodidad prolongada sin sacrificar rendimiento, siendo ideal para jugadores que priorizan practicidad y estilo en cualquier plataforma.

    Con esta nueva generación, Razer refuerza su legado en el mercado de periféricos al combinar un diseño expresivo con un rendimiento de clase A. La compañía destacó que la línea Kraken Kitty V3 estará disponible próximamente en Latinoamérica, consolidando a estos modelos como referentes en gaming, transmisión en vivo y creación de contenido.

    Vía: Razer

    Imagen

    Nota del autor: Lo bueno de Razer que sus precios no son tan altos en comparación a otros. Así que quizá se buena opción comprarlos.


    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix