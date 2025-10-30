    Nuevo tráiler de la última de Stranger Things

    Uno de los mayores eventos en la historia del streaming sucederá este año. Después de años de espera, la quinta y última temporada de Stranger Things comenzará en solo unas semanas. De esta forma, Netflix ha compartido un nuevo tráiler de esta producción, en donde podemos ver de mejor forma el conflicto que les espera a los protagonistas que conocemos desde que eran niños.

    Por medio de sus redes sociales, Netflix ha compartido el nuevo tráiler de la quinta temporada de Stranger Things. Aquí podemos ver un poco más del conflicto que aqueja a Hawkings, y la forma en la que nuestros protagonistas piensan enfrentarse a Vecna, aunque todo indica que sus planes no saldrán como ellos esperan. Esto fue lo que comentó Ross Duffer, co-creador de la serie, al respecto:

    “Creo que lo que hace única a esta temporada es que empieza un poco caótica porque nuestros héroes perdieron al final de la cuarta temporada. Normalmente, mostramos su vida cotidiana y cómo les va en la escuela, y luego introducimos el elemento sobrenatural. Pero en este caso, esta temporada empieza a toda velocidad”.

    Un final histórico

    Si bien es cierto que Netflix ya contaba con un par de series insignia previo al estreno de Stranger Things, como Orange is the New Black y House of Cards, ninguna de estas producciones llegó a tener el impacto cultural de la historia creada por los hermanos Duffer. De esta forma, el final de esta producción es un hito para la era del streaming.

    Aunque hoy en día vemos grandes producciones y eventos a gran escala para el streaming, el final de Stranger Things bien podría marcar un antes y después para esta nueva era de entretenimiento. Esto, como era de esperarse, ha creado un sin fin de expectativas por parte de los fans, por lo que será interesante ver cómo este show logrará pasar a la historia como un gran éxito, o terminará por decepcionar al público.

    Te recordamos que la primera parte de la última temporada de Stranger Things llegará a Netflix el 26 de noviembre del 2025, seguido del segundo volumen el 25 de diciembre, y la conclusión estará disponible el 31 de diciembre. En temas relacionados, el final de la serie sí llegará a los cines. De igual forma, amado personaje no aparecerá en esta conclusión.

