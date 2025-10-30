    Dan a conocer las especificaciones para correr Resident Evil 9 en PC

    30/10/2025 6:00 p. m.

    Habrá que comprar nuevos componentes

    Esta semana surgieron muchas noticias en relación a Resident Evil 9: Requiem, nueva entrega de la franquicia que ofrecerá una nueva perspectiva del horror con personajes totalmente nuevo, pero conservando la esencia de historia al volver a una Raccoon City destruida. Y dentro de la información que se está compartiendo, surgieron datos para quienes se van a aventurar a probar el videojuego desde su computadora.

    Capcom ha actualizado la página oficial del juego en Steam, revelando los requisitos del sistema para su versión de PC y abriendo oficialmente las preordenes del esperado título de terror. La compañía japonesa aseguró que el juego ofrecerá una experiencia técnicamente sólida, pero con exigencias moderadas que permitirán disfrutarlo en una amplia gama de equipos.

    De acuerdo con la información publicada, los requisitos mínimos incluyen un procesador Intel Core i5-8500 o AMD Ryzen 5 3500, 16 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 de 6 GB o Radeon RX 5500 XT de 8 GB. En cuanto a las especificaciones recomendadas, se sugiere un procesador i7-8700 o Ryzen 5 5500 junto con una RTX 2060 Super o una Radeon RX 6600, ambas con 8 GB de VRAM.

    Aunque los detalles sobre resolución, tasa de cuadros por segundo y configuraciones gráficas aún no se han especificado, estos requisitos apuntan a un rendimiento estable sin la necesidad de hardware de última generación, lo que podría atraer a una base de jugadores más amplia en PC.

    Resident Evil 9: Requiem es la próxima entrega principal de la icónica franquicia de survival horror y promete una atmósfera más inmersiva gracias a las mejoras del motor RE Engine. Su lanzamiento está programado para el 27 de febrero de 2026, también en consolas de nueva generación y Switch 2. Por lo que nadie podrá salvarse de llevarse un susto.

    Nota del autor: Se está creando mucho hype por el juego, ahora quiero seguir viendo tráilers que develen más de la historia. Pero no, no quiero sufrir de tanto spoiler.

