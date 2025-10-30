Aquí está el primer tráiler de Scream 7

Dos años después de su anuncio, y tras una serie de problemas ocasionados por la huelga de actores, Scream 7 por fin está en camino a los cines. Si bien aún tenemos que esperar un poco para disfrutar de esta nueva entrega, el día de hoy se ha liberado el primer tráiler de esta esperada cinta.

Scream 7 será una gran reunión para la serie. Neve Campbell regresará como la protagonista, y junto a ella encontramos a Courteney Cox, Mason Gooding y Jasmin Savoy Brown. Notablemente, David Arquette, Matthew Lillard y Scott Foley retomarán sus personajes muertos, lo cual se ha convertido en uno de los mayores atractivos de esta cinta.

Cambios importantes

Si bien Scream 7 se presenta como una gran reunión para la serie, este no fue el plan inicial. Recordemos que Melissa Barrera, quien interpretó a Sam Carpenter en las dos películas anteriores, fue despedida debido a sus comentarios sobre la guerra entre Israel y Hamás. Jenna Ortega, quien coprotagonizó estas cintas, abandonó el proyecto por su compromiso con la serie de Wednesday.

De esta forma, es muy probable que la historia original de esta cinta iba a ser muy diferente al producto que llegará a los cines. Recuerda, Scream 7 estará disponible el 27 de febrero del 2026. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la última temporada de Stranger Things. De igual forma, Hollywood se enfrenta a una gran crisis.

Vía: Paramount Pictures