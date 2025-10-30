Animal Crossing: New Horizons tendrá versión de Switch 2

Con más de 48 millones de unidades vendidas, Animal Crossing: New Horizons es uno de los mayores éxitos de la década. Si bien muchos esperan con ansias una secuela, Nintendo ha confirmado que este título tendrá una actualización para Switch 2, la cual, para la sorpresa de algunos, no será gratuita.

A través de un tráiler, Nintendo ha confirmado Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition. Esta versión llegará el 15 de enero del 2026. Aquellos que ya tengan su copia de Switch, podrán acceder a todas las mejoras al pagar $4.99 dólares. De igual forma, ese mismo día estará a la venta una versión física y digital para la nueva consola, la cual tendrá un precio de $64.99 dólares.

¿Qué novedades nos ofrece?

La versión de Nintendo Switch 2 de Animal Crossing: New Horizons incluirá una mayor resolución y un rendimiento mejorado, así como:

Controles de mouse con los Joy-Con 2, que se pueden usar para redecorar la casa, crear diseños personalizados y escribir mensajes en el tablón de anuncios.

Un nuevo objeto en la Tienda de Nook: el Megáfono, que permite a los jugadores llamar a otros residentes usando el micrófono del Switch 2.

Las funciones online ampliadas de la Switch 2 Edition, incluyendo compatibilidad con hasta 12 jugadores.

Compatibilidad con la cámara del Switch 2, que permite a los jugadores mostrar sus rostros junto a sus personajes.

Más contenido gratuito

Junto a la versión de Nintendo Switch 2, Animal Crossing: New Horizons también recibirá una actualización gratuita para todos los usuarios el 15 de enero del 2026, sin importar si tienen Switch o Switch 2. La versión 3.0 del juego incluirá:

Un nuevo hotel en el muelle, a cargo de la familia de Kapp'n. Reciben huéspedes de fuera de la isla, y los jugadores pueden decorar las habitaciones con diversas temáticas para que disfruten de su estancia.

Los jugadores podrán ampliar su espacio de almacenamiento dos veces más, lo que les permitirá guardar hasta nueve mil objetos, en lugar de los cinco mil anteriores.

También se añadirá una nueva isla de ensueño llamada Slumber Island, que permitirá a los jugadores crear y decorar hasta tres islas propias e invitar a otros jugadores sin alterar su isla principal.

Además, se añadirán nuevas colaboraciones al juego, con objetos inspirados en Lego, The Legend of Zelda y Splatoon.

Notablemente, se agregarán consolas retro, las cuales requieren una suscripción a Nintendo Switch Online.

Recuerda, la versión de Nintendo Switch 2 y la actualización 3.0 gratuita de Animal Crossing: New Horizons estarán disponibles a partir del 15 de enero del 2026. En temas relacionados, copia de Animal Crossing llega a la PlayStation Store. De igual forma, estos son los primeros detalles del siguiente juego en esta serie.

Nota del Autor:

Aunque cinco dólares no suena como mucho dinero, es algo extraño que Nintendo esté cobrando solo por una mayor resolución y una serie de funciones qué tal vez no vayan a ser tan usadas por algunos usuarios. Al menos el contenido gratuito adicional suena como algo más interesante.

Vía: Nintendo