Revelan precio de Resident Evil Generation Pack para Switch 2

La franquicia de Resident Evil se está preparando para el siguiente gran lanzamiento, Requiem, producto que promete seguir brindando grandes dosis de horror a quienes se atrevan a tomar el control. Sin embargo, es posible que los usuarios de Nintendo nunca hayan tocado los últimos lanzamientos por cuestiones de potencia. Pero gracias a Switch 2 todo cambiará, incluso hay un paquete que ya se encuentra en camino.





Capcom ha revelado el Resident Evil Generation Pack, el cual que reúne las tres entregas más nuevas de la saga: Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition y el próximo Requiem. Este paquete está disponible por $90 USD ($1,700 MXN) y promete ofrecer una experiencia completa de survival horror para los fanáticos veteranos y nuevos jugadores por igual.

También se puede adquirir cada juego por separado, aunque Capcom recomienda precaución para evitar compras duplicadas. En conjunto, las tres entregas representan la evolución técnica y narrativa de la franquicia, desde los oscuros pasillos del incidente Baker en Resident Evil 7 hasta la atmósfera gótica y opresiva de Village, culminando con Resident Evil Requiem, la nueva entrega principal que lleva el horror y la tensión a un nivel sin precedentes.

En Resident Evil 7: Biohazard, los jugadores viven el inicio del arco de Ethan Winters, atrapado en una pesadilla dentro de una mansión habitada por una familia demente. Village continúa su historia, explorando los límites del miedo cuando una figura enigmática irrumpe en la aparente calma de su vida. Finalmente, Requiem introduce una trama más oscura, con personajes complejos y una jugabilidad inmersiva potenciada por los últimos avances tecnológicos del estudio.

Con el Resident Evil Generation Pack, Capcom celebra casi una década de terror moderno dentro de la saga, reuniendo tres capítulos esenciales que redefinieron el género y consolidaron a la saga como el referente máximo del survival horror. Llegará el próximo 27 de febrero, de hecho, habrá una edición física en donde cada cartucho es una Game-Key Card.

Vía: Nintendo

Nota del autor: No es tan caro para todo lo que ofrece. Si tan solo Requiem cuesta $70 USD, así que los otros dos los dan a $10 USD cada uno.