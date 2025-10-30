Confirman que Toy Story 5 cambiará la franquicia de Pixar

Habrá cambios importantes

El cine de animación entrará a una etapa muy importante el próximo año, y eso se debe a que llegará el estreno de Toy Story 5, nueva entrega de la saga que promete ser el siguiente capítulo emotivo de las aventuras de Woody, Buzz, Jessie y otros personajes emblemáticos. Y como estamos cerca de su posible tráiler revelado, sale información que los seguidores más acérrimos apreciarán al instante.





Tim Allen, voz original de Buzz Lightyear, confirmó que la cinta funcionará como un reinicio parcial de la franquicia, colocando a Jessie como protagonista principal. La cinta, programada para estrenarse en 2026, presentará una historia completamente nueva en la que un ejército de juguetes defectuosos pondrá en peligro a los queridos juguetes de Andy.

Durante su participación en el programa Jimmy Kimmel Live, Allen explicó que esta entrega “reinicia todo” y que la historia “gira en torno a Jessie”, quien se encontrará en aprietos y necesitará reunir a los demás juguetes para enfrentarse a una nueva amenaza. Según el actor, los personajes estarán “separados” tras los eventos de Toy Story 4, lo que implicará un reencuentro lleno de nostalgia y acción.

Los antagonistas serán una legión de figuras de Buzz Lightyear con errores de fábrica, programadas incorrectamente y en busca de venganza. Este concepto, adelantado por los responsables de la producción, ofrecerá un giro más oscuro y caótico al universo de Toy Story, sin dejar de lado el humor y la emotividad característicos de Pixar.

Además, la historia abordará cómo los juguetes enfrentan la competencia de las nuevas tecnologías, que acaparan la atención de los niños y los relegan al olvido. Con Jessie al frente, la cinta promete renovar la franquicia con una mirada fresca sobre la amistad, la pérdida y la lucha por seguir siendo relevantes en un mundo que cambia constantemente. Estrena el 19 de junio de 2026.

Vía: VD

Nota del autor: Solo se espera que no lo echen a perder como con la película individual de Lightyear. Ya no falta mucho tiempo.



