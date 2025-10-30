    Warner Bros. confirma nueva película precuela de El Conjuro

    30/10/2025 12:13 p. m.

    Aunque The Conjuring: Last Rites se presentó como el último capítulo en esta historia, esto no significa que este sea el final de la serie. Como ya se esperaba, el éxito de esta cinta ha convencido a Warner Bros. y New Line Cinema de aprobar una nueva película en este universo, la cual nos llevará al pasado.

    De acuerdo con Variety, Warner Bros. y New Line Cinema ya están trabajando en una precuela de The Conjuring, y esperan que Rodrigue Huart asuma el rol de director para este proyecto. De igual forma, Richard Naing y Ian Goldberg, escritores de múltiples entregas y spin-offs de esta franquicia, están abiertos a la posibilidad de trabajar en el guion de este nuevo proyecto.

    No hay un verdadero final

    Baja la idea de que The Conjuring: Last Rites sería la última película de la serie, Warner Bros. logró capturar la atención del público, y esto ocasionó que la cinta fuera capaz de recaudar $487 millones de dólares en taquilla. Por el momento no está claro si Vera Farmiga y Patrick Wilson volverán para la próxima entrega cinematográfica, o si la precuela se enfocará en un elenco completamente nuevo. 

    Esto no es todo, ya que una serie para HBO Max ya está en desarrollo, y aquí podremos conocer un poco más sobre los eventos que ocurren en el trasfondo de las películas. A lo largo de nueve películas, el universo de El Conjuro se ha convertido en la franquicia de terror más taquillera de la historia, con una recaudación total de $2.7 mil millones de dólares, por lo que tiene sentido que Warner Bros. no quiera dejar esta mina de oro.

    Solo nos queda esperar para tener más detalles sobre la nueva película en esta inmensa serie, algo que probablemente va a ocurrir en algún punto del próximo año. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la serie aquí. De igual forma, esto fue lo que dijo el director sobre el final de la saga.

