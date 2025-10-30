Japón rechaza patente de Nintendo en caso contra Palworld

Hace tiempo, Nintendo registró una patente enfocada en un sistema de captura de criaturas por medio de un objeto que es lanzado por el jugador. Esto es una clara referencia a Pokémon, e iba a ser uno de los grandes argumentos en contra de Palworld en una demanda. Sin embargo, Japón ha rechazado este documento.
De acuerdo con GamesFray, la oficina de patentes de Japón ha rechazado la aplicación 2024-031879 de Nintendo. El organismo señaló que el sistema carece de una innovación sustancial que no se ha visto en otros proyectos. Considerando que títulos como ARK, Monster Hunter 4, Craftopia y Kantai Collection tienen variaciones de esta idea, todo indica a que Nintendo no podrá usar este argumento en contra de Palworld.
¿Nintendo perderá la demanda?
Este es el mismo argumento que ha usado Palworld en su defensa, señalando a mods de Dark Souls como uno de los principales puntos del sistema que Nintendo está defendiendo. Ahora, este no es el final de la historia. Si bien este registro fue rechazado en Japón, nada impide que la Gran N comience este proceso y otra vez y, si la suerte está de su lado, logre conseguir su objetivo.
Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Palworld y la patente de Nintendo. Recordemos que muchos han criticado a la Gran N por tratar de restringir el uso de una idea que, no solo ha tenido diferentes versiones en el pasado, sino que limita la creatividad de los equipos. En temas relacionados, esto es lo que ha vendido Pokémon Legends: Z-A. De igual forma, jugador de Pokémon TCG pierde importante colección.
Nota del Autor:
Este tipo de patentes siempre son cuestionables. Una cosa es proteger la propiedad intelectual de algo único, y otra cosa es evitar que algunos desarrolladores utilicen ideas similares. Es una situación compleja y no creo que Nintendo debería de obtener esta patente.
Vía: GamesFry